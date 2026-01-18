Тервел Замфиров: Винаги съм се надявал, че първата ми победа за Световната купа ще бъде в Банско

Тервел Замфиров беше изключително щастлив след историческия си триумф в паралелния гигантски слалом от Световната купа пред родна публика в Банско.

Замфиров победи във финала австриеца Фабиан Обман, а в малкия финал другият българин Радослав Янков се справи с германеца Яник Ангененд. Така за пръв път двама българи се качиха едновременно на подиума в старт от Световната купа.

"Изключително съм щастлив. Винаги съм мечтаел и съм се надявал, че първата ми победа за Световната купа ще бъде в Банско. Така че за мен това е сбъдната мечта. Състезанието беше много изравнено, беше много трудно. Условията бяха на ниво, както винаги в Банско. Публиката много ме мотивира, изключително ми помага. Просто сякаш имам криле на старта, когато чуя българите", заяви Замфиров.

„Когато чуя шума от публиката на финала, това ми дава сили и се чувствам супер мотивиран. В главата ми беше само мисълта да завърша първи - просто пълна газ", каза още световният шампион в паралелния слалом.

Запитан къде е лимитът на неговите желания и мечти, той отговори:

"Предстои да разберем и се надявам това да се случи след около 20-25 години. 8 февруари е спирка по пътя."

Замфиров коментира и съвместяването на образованието и спорта.

"Не бих казал, че се разсейвам. Аз по-скоро съм раздвоен на две личности. Едната е концентрирана в спорта, другата е концентрирана в образованието. Така че сега просто се прибирам и ставам Тервел Замфиров студента. Започвам да уча, да преговарям, да уча, да преговарям. И когато съм на пистата, съм на пистата. Когато съм над учебниците, съм над учебниците", сподели Замфиров.

Кой каза още, че в Техническия университет е приет много добре от преподавателите и колегите си.

"Очаквам да ме поздравят. Те много се радват, много ме подкрепят. Университетът ми винаги е бил зад мен. Всички преподаватели се отнасят с разбиране относно спортната ми кариера, но разбира се, но изпитите са си изпити", обясни Замфиров.

"За нас, които работим много и се трудим, прекарваме часове на пистата, дни на пистата, един такъв успех е една оценка за нашата работа. И когато сме я свършили добре, съвсем логично всички се радват", завърши шампионът в Банско.

Вижте интервюто във видеото!