Шамил Мамедов: Голямата ми цел за тази година е световното първенство

Чете се за: 05:00 мин.
Спорт
Руснакът отвори нова страница в своята кариера и избра да се състезава за България.

Шамил Мамедов
Българският национален отбор по борба в свободния стил се подготвя за участието си на Държавното първенство в Сливен. Момчетата, които попадат в селекцията на Радослав Великов са на лагер в Белмекен. Един от хората, който са на лагер на високопланинската база, разбуди сериозно духовете в Българската федерация по борба. Става въпрос за Шамил Мамедов. Той получи български паспорт и има право да се състезава за България, но някои от членовете на Управителният съвет, включително президентът на федерацията Станка Златева, бяха против това. Повечето други бяха за. Първото му голямо телевизионно интервю се случи тази седмица. Мамедов говори ексклузивно за предаването „Арена спорт“ по БНТ.

„През 2024 г. аз не успях да участвам на Олимпийските игри. Тогава реших да направя промяна и да се състезавам за България. Държавата много ми харесва, много топло ме приеха, лагерите са добри, всичко е на високо ниво. Тук имам много познати, приятели. Един от тях е Магомед Рамазанов, който стана олимпийски шампион в Париж и това ме мотивира още повече“, коментира Мамедов в интервю пред Моника Симеонова.

Спортистът сподели и колко тежка е била раздялата с руския национален отбор, с треньорите и семейството му.

„Беше тежко, разбира се. Там имам много приятели, бях и все още съм в отлични отношения с треньорите ми. Много години бях там в националния отбор, но времето минава и аз трябваше да взема това решение и да дойда тук. Всички ме подкрепиха, постъпиха с разбиране към мен и бяха с мен в това ми решение“, каза състезателят.

Мамедов сподели и очакванията си за 2026 г.

„Първата ми цел е сега да се сборя добре на шампионата на България следващата седмица. Там да победя и да спечеля мястото си в отбора. След това да отида на европейското и да го спечеля. След него и световното, което е и голямата ми цел. Това е най-голямото състезание за годината, а през 2028 искам олимпийско злато. Мечтата ми е да стана олимпийски шампион“, разкри Мамедов.

Борецът разкри и първото си впечатление от националният отбор на България, новите треньори и лагера.

„Тук има много млади момчета, перспективни, които могат да постигнат добри резултати в бъдеще. На мен ми харесва и подхода на треньора ни Радослав Великов. Той самият се бореше и то много добре. Знае как да тренираме правилно, как да ни подготвя за състезание. Цялостно всичко е много положително“, категоричен е спортистът.

Привличането на Шамил в българският отбор предизвика разногласни мнения, но с пет гласа „за“ Управителният съвет на Българската федерация по борба прие да натурализира руския състезател, въпреки несъгласието на президента на централата Станка Златева.

„Доколкото знам, отпреди той е привлечен в България, още преди да дойде новото ръководство на федерацията. Аз лично се радвам, че имам такъв състезател в отбора. Той е на световно ниво, така че аз съм радостен от факта, че Управителният съвет на федерацията успя да вземе това решение. Подготовката върви много добре. Почти всички са на лице. Има някои изключения. Натурализирани състезатели не за първи път са с нас на лагери“, коментира пред БНТ Радослав Великов.

Мамедов сподели и какво, според него трябва да се направи, за да бъде отново българската борба на най-високо световно ниво.

„Навярно да се тренира усилено, да обичаш този вид спорт, да се слушат треньорите, дисциплина и да се отдаваш изцяло на това, което правиш в името на целта. Знам няколко от съперниците ми. Част от тях са на лагера тук, други ги няма. Аз ще се състезавам за ЦСКА, както и Магомед Рамазанов и Ален Хабулов, а също така и класиците – олимпийският Семен Новиков и Кирил Милов“, добави Мамедов.

Цялото интервю с Шамил Мамедов вижте във видеото!

