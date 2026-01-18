Българските сноубордисти очакват с нетърпение Зимните олимпийски игри

Сноубордът е спорт, на който България ще разчита на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д' Ампецо, които започват на 6 февруари.

С квоти за Игрите в Италия са Радослав Янков, Александър Кръшняк, Малена и Тервел Замфирови.

В сезон, в който вече изминаха 8 от общо 18 старта в Световната купа, българските сноубордисти постоянно намират място в финалите. Но въпреки силните си изяви, всичките са на мнение, че могат да постигнат дори още по-добри резултати.

"Не съм прекалено доволна. Не мисля, че правя прекрасен сезон. Все пак съм на 16 години и се представям добре. Устойчиво влизам в Топ 16 и имам един подиум. Надявам се до края на сезона да направя още някой. Последните няколко правя глупави грешки", сподели Малена Замфирова. "Сезонът стартира добре, с някои малки изключения. Добре върви сезонът, четвърта Олимпиада предстои за мен. Надявам се нещата да вървят така добре, да съм здрав и да покажа това, на което съм способен", допълни Радослав Янков. "Доволен съм от подготовката, доволен съм от формата си. Като че ли резултатите на състезанията тази година не са това, което ми се щеше. Записах 6-то място, записах 9-то място в стартове от Световната купа. Подиумът ми се изплъзва до момента, но това е дълга игра. Вярвам, че нещата ще тръгнат и по-добре. Доволен съм от това, че съм здрав. Доволен съм от това, че имах правилна подготовка. Мисля, че нещата вървят по план", допълни Тервел Замфиров. "Изживяването да спечелиш квота за Зимните олимпийски игри е неописуемо. Второто място в Бад Гащайн не го очаквах и ми дойде изневиделица. Чак долу осъзнах какво се случва. Явно така е било писано да се случи. Има още накъде да се расте. Радостен съм за това, което постигнах", сподели Александър Кръшняк.

Предстоящите Зимни олимпийски игри ще бъдат исторически за българския сноуборд. За първи път България ще има четирима представители в този спорт на най-големия форум.

"Подготовката върви добре. Гледаме да се обиграваме с другите участници, с конкуренцията. Нямам очаквания. Винаги се целя в първото място, защото не отивам на състезание, за да загубя. Отивам, за да спечеля. Но нямам очаквания. Има разлика", категорична е Замфирова. "Ще се опитам да си свърша работата и да греша по-малко. Това винаги ми е в основата за по-добро класиране", посочи Янков. "Олимпийските игри вече са близо. Много е вълнуващо. Усеща се по различен начин. Олимпийските игри са нещо, за което в момента не мисля. Не мога да си поставям цели и очаквания. Това е твърде натоварващо. Абсурдно е да си поставям очаквания и да имам конкретни цели", заяви Замфиров. "На Олимпийските игри искам да представя себе си и държавата достойно. Да направя добри спускания. Друго не мога да си пожелая, защото аз не си поставям цели", поясни Кръщняк.

Вече големият български отбор е сплотен и това помага за добрите резултати. Бъдещето може да бъде дори още по-успешно, убедени са всички в тима.

"Помагаме си. Много сме сплотени. Ние сме отбор от много години. Много сме близки всички в отбора. Повечето сме израснали заедно от малки. Радо има много опит. Има много какво да ни даде и може да ни помогне с много", смята Замфирова.

Вижте интервютата с българските сноубордисти във видеото.