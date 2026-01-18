БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето...
Чете се за: 02:22 мин.
Срив в системата на МВР спря издаването на застраховката...
Чете се за: 00:15 мин.
Скенери за изборите – какво представляват...
Чете се за: 02:52 мин.
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Българските сноубордисти очакват с нетърпение Зимните олимпийски игри

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Бюлент Мюмюнов
A+ A-
Чете се за: 04:25 мин.
Спорт
Запази

Радослав Янков, Александър Кръшняк, Тервел и Малена Замфирови застанаха пред камерата на БНТ и споделиха очкаванията си за Игрите в Италия.

Българските сноубордисти очакват с нетърпение Зимните олимпийски игри
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Сноубордът е спорт, на който България ще разчита на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д' Ампецо, които започват на 6 февруари.

С квоти за Игрите в Италия са Радослав Янков, Александър Кръшняк, Малена и Тервел Замфирови.

В сезон, в който вече изминаха 8 от общо 18 старта в Световната купа, българските сноубордисти постоянно намират място в финалите. Но въпреки силните си изяви, всичките са на мнение, че могат да постигнат дори още по-добри резултати.

"Не съм прекалено доволна. Не мисля, че правя прекрасен сезон. Все пак съм на 16 години и се представям добре. Устойчиво влизам в Топ 16 и имам един подиум. Надявам се до края на сезона да направя още някой. Последните няколко правя глупави грешки", сподели Малена Замфирова.

"Сезонът стартира добре, с някои малки изключения. Добре върви сезонът, четвърта Олимпиада предстои за мен. Надявам се нещата да вървят така добре, да съм здрав и да покажа това, на което съм способен", допълни Радослав Янков.

"Доволен съм от подготовката, доволен съм от формата си. Като че ли резултатите на състезанията тази година не са това, което ми се щеше. Записах 6-то място, записах 9-то място в стартове от Световната купа. Подиумът ми се изплъзва до момента, но това е дълга игра. Вярвам, че нещата ще тръгнат и по-добре. Доволен съм от това, че съм здрав. Доволен съм от това, че имах правилна подготовка. Мисля, че нещата вървят по план", допълни Тервел Замфиров.

"Изживяването да спечелиш квота за Зимните олимпийски игри е неописуемо. Второто място в Бад Гащайн не го очаквах и ми дойде изневиделица. Чак долу осъзнах какво се случва. Явно така е било писано да се случи. Има още накъде да се расте. Радостен съм за това, което постигнах", сподели Александър Кръшняк.

Предстоящите Зимни олимпийски игри ще бъдат исторически за българския сноуборд. За първи път България ще има четирима представители в този спорт на най-големия форум.

"Подготовката върви добре. Гледаме да се обиграваме с другите участници, с конкуренцията. Нямам очаквания. Винаги се целя в първото място, защото не отивам на състезание, за да загубя. Отивам, за да спечеля. Но нямам очаквания. Има разлика", категорична е Замфирова.

"Ще се опитам да си свърша работата и да греша по-малко. Това винаги ми е в основата за по-добро класиране", посочи Янков.

"Олимпийските игри вече са близо. Много е вълнуващо. Усеща се по различен начин. Олимпийските игри са нещо, за което в момента не мисля. Не мога да си поставям цели и очаквания. Това е твърде натоварващо. Абсурдно е да си поставям очаквания и да имам конкретни цели", заяви Замфиров.

"На Олимпийските игри искам да представя себе си и държавата достойно. Да направя добри спускания. Друго не мога да си пожелая, защото аз не си поставям цели", поясни Кръщняк.

Вече големият български отбор е сплотен и това помага за добрите резултати. Бъдещето може да бъде дори още по-успешно, убедени са всички в тима.

"Помагаме си. Много сме сплотени. Ние сме отбор от много години. Много сме близки всички в отбора. Повечето сме израснали заедно от малки. Радо има много опит. Има много какво да ни даде и може да ни помогне с много", смята Замфирова.

Вижте интервютата с българските сноубордисти във видеото.

#Арена спорт

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Завръщаме се на Луната за първи път от 50 години": Артемида 2 на НАСА
1
"Завръщаме се на Луната за първи път от 50 години":...
Тръмп налага мита на 8 европейски държави заради Гренландия
2
Тръмп налага мита на 8 европейски държави заради Гренландия
Хазарт, хоспитализации и фалшификации: (Не)възможният контрол
3
Хазарт, хоспитализации и фалшификации: (Не)възможният контрол
Президентска партия?
4
Президентска партия?
Почина актьорът Иван Несторов
5
Почина актьорът Иван Несторов
Атанасов: Единственият кандидат за премиер, който да работи за честни избори, е Андрей Гюров
6
Атанасов: Единственият кандидат за премиер, който да работи за...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
2
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
3
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
4
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
5
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
6
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...

Още от: Видео

Гледайте мач между ветераните на Мексико и легендите на ФИФА пряко по БНТ 3
Гледайте мач между ветераните на Мексико и легендите на ФИФА пряко по БНТ 3
"Истории от Олимпийските игри", епизод 2 от поредицата посветена на Игрите в Милано/Кортина "Истории от Олимпийските игри", епизод 2 от поредицата посветена на Игрите в Милано/Кортина
Чете се за: 02:37 мин.
Иван Цветанов: Чакаме решение на ФИФА за трансфера на Армстронг Око-Флекс Иван Цветанов: Чакаме решение на ФИФА за трансфера на Армстронг Око-Флекс
Чете се за: 02:00 мин.
Шамил Мамедов: Голямата ми цел за тази година е световното първенство Шамил Мамедов: Голямата ми цел за тази година е световното първенство
Чете се за: 05:00 мин.
Стоян Орманджиев: С новия стадион ЦСКА ще има осезаемо домакинско предимство Стоян Орманджиев: С новия стадион ЦСКА ще има осезаемо домакинско предимство
Чете се за: 07:12 мин.
Георги Бобев: Бълагрия има големи традиции в алпийския сноуборд Георги Бобев: Бълагрия има големи традиции в алпийския сноуборд
Чете се за: 02:40 мин.

Водещи новини

Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за Радослав Янков
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за...
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Срив в системата на МВР спря издаването на застраховката "Гражданска отговорност" Срив в системата на МВР спря издаването на застраховката "Гражданска отговорност"
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Политически коментари за евентуален политически проект на президента и за нов служебен премиер Политически коментари за евентуален политически проект на президента и за нов служебен премиер
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Скенери за изборите – какво представляват устройствата? Скенери за изборите – какво представляват устройствата?
Чете се за: 02:52 мин.
Политика
Първа реакция на Николай Младенов на поста върховен представител за...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Митата на Тръмп заради Гренландия: Остри реакции и извънредна среща...
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Нова студена вълна обхвана България – до кога ще продължат...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Почина актьорът Иван Несторов
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ