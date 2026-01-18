БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Скенери за изборите – какво представляват...
Чете се за: 02:50 мин.
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна...
Чете се за: 03:10 мин.

НСИ стартира ежегодното изследване на бюджетите на домакинствата

от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Информацията ще се използва единствено за статистически цели

Снимка: илюстративна
Националният статистически институт стартира ежегодното изследване на домакинските бюджети. Проучването има за цел да събере актуални данни за доходите, разходите и потреблението на българските домакинства. Информацията ще се използва единствено за статистически цели и при разработването на социални политики. Изследването у нас се провежда от 1953 година, като е напълно съобразено с европейските стандарти и практики, прилагани във всички страни от Европейския съюз.

В област Бургас в изследването ще участват 270 домакинства, избрани на случаен принцип. Те са разделени в три групи по 90 и ще бъдат анкетирани четири пъти в рамките на една година.

Дочка Камбурова, директор на Териториално статистическо бюро – Югоизток: “Основната цел да изследването на домакинските бюджети е да се получи информация относно доходите и разходите на домакинствата и жизнения стандарт на населението в Република България. И тази информация се ползва, както от държавни институции, така и от населението, обществени организации, международни организации.”

Анкетьорите посещават домакинствата на място. Попълва се анкетна карта със социално-демографските данни на членовете на семейството, както и специални дневници.

Дочка Камбурова, директор на Териториално статистическо бюро – Югоизток: “В този дневник де попълват проходите и разходите, които са направени през текущия медец. В самите дневници се попълват количеството на закупената стока или на извършената услуга, стойността. Освен това се попълват и за нерегулярни приходи и разходи, които са направени през предходните два месеца.”

Според част от домакинствата семейният бюджет става все по-труден за планиране. Макар доходите при някои да растат, разходите ги изпреварват. Най-осезаемо е поскъпването на храните и битовите сметки. Ваня споделя, че стандартът на живот не се подобрява, а за семейни почивки и развлечения трудно отделя средства.

Ваня Кирязова: “Стараем се да се вместим. Като сметнеш-300лв са осигуровките, по 100 лева ток поне, телефони, телевизия интернет, битови сметки, храна, не сме купували някакви мебели, не сме купували техника.”

Ани, пенсионер: “Искаме деца да има, да има прираст, да има раждаемост. Е, как да стане? Като всеки брои стотинката до последно и пак не стигат. За мен просто няма достоен живот за хората, които се трудят, а да не говорим за нашите родители.”

Наблюдение на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства стартира от началото на февруари.

