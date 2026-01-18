Първа реакция на Николай Младенов на поста върховен представител за Газа

Първа реакция на българския дипломат Николай Младенов след номинирането му за върховен представител за Газа.

В профила си във Фейсбук той написа, че за него е чест и огромна отговорност да поеме роля в Съвета за мир, работейки тясно с преходната палестинска администрация.

По думите му, сформирането на Националната комисия за администриране на Газа е ключов елемент за мир в ивицата.

Младенов благодари на президента Доналд Тръмп "за неговото смело лидерство и решителна дипломация, които направиха това възможно", както и за продължаващата подкрепата на посредниците и всички партньори в този процес.