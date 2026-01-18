БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Малена Замфирова даде пето време в квалификацията на Световната купа по сноуборд в Банско

от БНТ
Чете се за: 01:35 мин.
Сноуборд
Елиминациите стартират в 12:45 часа.

Малена Замфирова
Снимка: БГНЕС
Малена Замфирова премина с пети резултат квалификацията във второто състезание по паралелен гигантски слалом от Световната купа по алпийски сноуборд в Банско.

Българката започна със спускане по соченото като по-неудобно синьо трасе и даде второ време на него от 41.86 секунди. Във втория манш на червеното трасе тя записа резултат от 44.06 секунди и събра общо време от 1 минута и 25.92 секунди.

Победителка в квалификацията стана японката Цубаки Мики с 1:23.22 минути, с 2,70 секунди пред Замфирова. Втора на 1.97 секунди се класира италианката Елиза Кафонт, следвана на шест стотни от сънародничката си Лучия Далмасо. Четвърта е победителката от съботното състезание Рамона Терезия Хофмайстер от Германия на 2.54 секунди от Мики.

Другите българки приключиха участие още след първия етап от квалификацията, след като не намериха място сред първите 32. Най-близо до класиране бе близначката на Малена - Биляна Замфирова, която записа 18-о време на синьото трасе и общо 35-о време. Аглика Георгиева е на 39-о място, Теодора Пенчева е 43-та, Андреа Коцинова - 44-та, Анита Райчева - 51-ва, а Йорданка Андонова - 52-ра.

В елиминациите, които стартират в 12:45 часа, Замфирова ще кара срещу канадката Вей Ланши, която остана 12-а в класацията.

#Световна купа по сноуборд в Банско 2026 #Малена Замфирова

