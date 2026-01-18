БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Премръзнал щъркел потърси убежище в параклис край Бургас (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Запази

Птицата е вперила поглед в иконата “Вяра, надежда и любов”

премръзнал щъркел потърси убежище параклис бургас снимки
Снимка: РИОСВ - Бургас
Слушай новината

Премръзнал щъркел се спаси от студа, като намери подслон в параклиса в бургаския квартал "Ветрен", вперил поглед в иконата “Вяра, надежда и любов”.

“След множество сигнали, щъркела от кв. "Ветрен" най-сетне бе хванат и предаден за лечение в специализирана клиника за диви животни”, съобщиха от регионалната екоинспекция в Бургас.

Вчера щъркелът сам е влязъл в параклиса, което е направило улавянето му възможно. Благодарение на бързата реакция на местна жена, която се е свързала с клиниката за съвет, птицата е била заловена и транспортирана безопасно до специалистите.

#премръзнал щъркел #РИОСВ - Бургас #Бургас #щъркел

Последвайте ни

ТОП 24

Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
1
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Фалшиво евро засякоха в търговската мрежа в Монтана
2
Фалшиво евро засякоха в търговската мрежа в Монтана
Застудяването продължава
3
Застудяването продължава
"Завръщаме се на Луната за първи път от 50 години": Артемида 2 на НАСА
4
"Завръщаме се на Луната за първи път от 50 години":...
Тръмп налага мита на 8 европейски държави заради Гренландия
5
Тръмп налага мита на 8 европейски държави заради Гренландия
"Сурва 2026" – какви изненади очакват жителите и гостите на Перник
6
"Сурва 2026" – какви изненади очакват жителите и...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
2
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
3
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
4
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
5
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
6
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...

Още от: Любопитно

"Завръщаме се на Луната за първи път от 50 години": Артемида 2 на НАСА
"Завръщаме се на Луната за първи път от 50 години": Артемида 2 на НАСА
Роби Уилямс издаде новия си албум три седмици преди официално обявената дата Роби Уилямс издаде новия си албум три седмици преди официално обявената дата
Чете се за: 02:40 мин.
Карнавален парад в село Вевчани в Северна Македония (СНИМКИ) Карнавален парад в село Вевчани в Северна Македония (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
Кои национални символи са избрали държавите от еврозоната за своето евро (СНИМКИ) Кои национални символи са избрали държавите от еврозоната за своето евро (СНИМКИ)
Чете се за: 16:52 мин.
Разпродадоха за рекордно време билетите за "Евровизия" във Виена Разпродадоха за рекордно време билетите за "Евровизия" във Виена
Чете се за: 01:35 мин.
Древен римски дом отваря врати с дистанционни обиколки с екскурзовод (СНИМКИ) Древен римски дом отваря врати с дистанционни обиколки с екскурзовод (СНИМКИ)
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
"За" и "против" машинното гласуване – коментари на Ивайло Мирчев и Нидал Алгафари "За" и "против" машинното гласуване – коментари на Ивайло Мирчев и Нидал Алгафари
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Почина актьорът Иван Несторов Почина актьорът Иван Несторов
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Митата на Тръмп заради Гренландия: Остри реакции и извънредна среща на ЕС Митата на Тръмп заради Гренландия: Остри реакции и извънредна среща на ЕС
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Многохилядни протести в Нови Сад
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Хазарт, хоспитализации и фалшификации: (Не)възможният контрол
Чете се за: 15:32 мин.
След новините
Жълт код за ниски температури в цялата страна
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Празнуваме Атанасовден
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ