БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Симона Бакърджиева в предаването "Аз съм"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Запази

Волейболистката на Славия спечели наградата Мис България през 2025 г.

симона бакърджиева предаването съм
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Симона Иванова е новият герой в поредицата на БНТ за младите български таланти в спорта "Аз съм".

22-годишната волейболистка на Славия тренира от около 10 години.

"Всичко започна с една моя учителка - Бригита Славова. Тя видя, че имам данни да съм волейболистка. Тогава се занимавах с тенис", сподели тя.

През 2025 година Иванова спечели наградата Мис България.

"През лятото представих моята първа колекция като дизайнер на едно ревю в Свети Влас. Много ми хареса блясъка на сцената и емоцията остави траен отпечатък върху мен. След много кратко време видях, че има кастинг за Мис България. Обадиха ми се, че съм одобрена да представям града, в който са родени родителите ми - Панагюрище. Явих се като Мис Панагюрище и спечелих", разказа Иванова.

Според нея именно дисциплината, която е научила благодарение на спорта, й е помогнала да спечели конкурса.

"Спортът ми помогна да запазя спокойствие в най-важните моменти от подготовката и конкурса. Тогава си пролича, че съм професионален атлет. Дисциплината си оказва влияние. В деня след конкурса имахме мач в Перник. Посрещнаха ме много топло - с усмивки и прегръдки. Да съм пример за младите момичета е изключително важно. Имам какво да им покажа. Изключително радостна съм малки момичета да се снимат с мен. Титлата не влияе на спортната ми кариера", добави волейболистката.

Гледайте целия епизод във видеото.

#Симона Бакърджиева #Аз съм

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
1
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Фалшиво евро засякоха в търговската мрежа в Монтана
2
Фалшиво евро засякоха в търговската мрежа в Монтана
Застудяването продължава
3
Застудяването продължава
"Завръщаме се на Луната за първи път от 50 години": Артемида 2 на НАСА
4
"Завръщаме се на Луната за първи път от 50 години":...
Тръмп налага мита на 8 европейски държави заради Гренландия
5
Тръмп налага мита на 8 европейски държави заради Гренландия
"Сурва 2026" – какви изненади очакват жителите и гостите на Перник
6
"Сурва 2026" – какви изненади очакват жителите и...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
2
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
3
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
4
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
5
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
6
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...

Още от: Спортни предавания

Очаквайте Стоян Орманджиев, Иван Цветанов и Шамил Мамедов в "Арена спорт"
Очаквайте Стоян Орманджиев, Иван Цветанов и Шамил Мамедов в "Арена спорт"
Спортни новини 17.01.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 17.01.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 17.01.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 17.01.2026 г., 12:25 ч.
Симона Иванова в предаването "Аз съм" Симона Иванова в предаването "Аз съм"
Чете се за: 02:07 мин.
Спортни новини 16.01.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 16.01.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 16.01.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 16.01.2026 г., 12:25 ч.

Водещи новини

Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
"За" и "против" машинното гласуване – коментари на Ивайло Мирчев и Нидал Алгафари "За" и "против" машинното гласуване – коментари на Ивайло Мирчев и Нидал Алгафари
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Почина актьорът Иван Несторов Почина актьорът Иван Несторов
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Митата на Тръмп заради Гренландия: Остри реакции и извънредна среща на ЕС Митата на Тръмп заради Гренландия: Остри реакции и извънредна среща на ЕС
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Многохилядни протести в Нови Сад
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Хазарт, хоспитализации и фалшификации: (Не)възможният контрол
Чете се за: 15:32 мин.
След новините
Жълт код за ниски температури в цялата страна
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Празнуваме Атанасовден
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ