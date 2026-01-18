Симона Бакърджиева в предаването "Аз съм"

Симона Иванова е новият герой в поредицата на БНТ за младите български таланти в спорта "Аз съм".

22-годишната волейболистка на Славия тренира от около 10 години.

"Всичко започна с една моя учителка - Бригита Славова. Тя видя, че имам данни да съм волейболистка. Тогава се занимавах с тенис", сподели тя.

През 2025 година Иванова спечели наградата Мис България.

"През лятото представих моята първа колекция като дизайнер на едно ревю в Свети Влас. Много ми хареса блясъка на сцената и емоцията остави траен отпечатък върху мен. След много кратко време видях, че има кастинг за Мис България. Обадиха ми се, че съм одобрена да представям града, в който са родени родителите ми - Панагюрище. Явих се като Мис Панагюрище и спечелих", разказа Иванова.

Според нея именно дисциплината, която е научила благодарение на спорта, й е помогнала да спечели конкурса.

"Спортът ми помогна да запазя спокойствие в най-важните моменти от подготовката и конкурса. Тогава си пролича, че съм професионален атлет. Дисциплината си оказва влияние. В деня след конкурса имахме мач в Перник. Посрещнаха ме много топло - с усмивки и прегръдки. Да съм пример за младите момичета е изключително важно. Имам какво да им покажа. Изключително радостна съм малки момичета да се снимат с мен. Титлата не влияе на спортната ми кариера", добави волейболистката.

