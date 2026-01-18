Преброяване на водолюбивите птици край Варна

Ще осуети ли студеното време навън преброяването на водолюбивите птици? Такава научна задача имат днес във Варненско, където орнитолози и доброволци броят птиците.

Местността “Ятата” край Варна се намира в района на Варненско-Белославското езеро, където и в този момент продължава преброяването на дивите птици. Това е една от защитените влажни зони край Варна.

Ирина Матеева – орнитолог: Това не е работата в този студ. И не само на нас, ами и по целият свят в момента се извършва преброяването на водолюбивите птици. И защо точно в средата на януари и защо точно в този студ – много от водолюбивите птици имат склонност да се събират, да се концентрират на дадени места по време на зимуване и по този начин най-добре се разбира каква е числеността въобще на водолюбивите птици, какво е тяхното състояние. Ние тук броим 14 екипа, около 30 души броим в Североизточна България. Предварителните резултати, които видяхме до сега, горе в езерата Шабла и Дуранкулак пак се появили гъски, макар и малко, около 1300 белочели и 184 червеногуши гъски, което ни радва, защото пред няколко години червеногушата гъска не слизаше до нас. Въпреки студеното време, влажната зона не е замръзнала и има птици. Наблюдавахме тръноопашата потапница, която е световно застрашен вид. Много рядко се качва по Северното Черноморие, обикновено се концентрира в Бургас и това много ни зарадва и ни мотивира. Преброяването на птиците е важно, защото по този начин се разбира какво е състоянието на тези видове – дали намаляват или се увеличават. И също така, състоянието на самите влажни зони, от там и на влажните зони като екосистеми."

Вижте прякото включване на Нивелина Няголова