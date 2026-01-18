Първи тур на президентските избори в Португалия

В Португалия гласуват днес на първи тур на президентски избори. Очаква се кандидатът на най-голямата опозиционна сила – крайната десница, да стигне до балотаж.

Според социологическите проучвания обаче 43-годишният популистки лидер Андре Вентура има малки шансове да направи пробив и да спечели втория тур, който е насрочен за 8 февруари.

В тези избори участват рекордните 11 кандидати. От демократичните промени досега само веднъж президентски вот в Португалия е бил решаван на балотаж – през далечната 1986 г.