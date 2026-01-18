БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Многохилядни протести в Нови Сад

Ива Стойкова от Ива Стойкова
По света
Искането е за реформи и предсрочни избори

Снимка: БТА
Хиляди сърби се стекоха в Нови Сад снощи с искане за реформи и предсрочни избори.

Демонстрантите се обявиха за лустрация и прочистване на институциите от корумпирани хора. Според тях това е начинът да се възстанови доверието на обществото и ясно да се разграничи злоупотребата с власт от бъдеще, основано на върховенството на закона.

Вече повече от година Нови Сад е център на национални протести, които започнаха след трагедията, при която загинаха 16 души след падане на козирката на жп гарата в града.

