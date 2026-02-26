БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Заради липса на средства: Босна може да остане без национална телевизия
Чете се за: 05:47 мин.
ВСС остави без разглеждане предложението за избор на и.ф....
Чете се за: 00:37 мин.
КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества
Чете се за: 01:45 мин.
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната...
Чете се за: 00:55 мин.
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Чете се за: 00:40 мин.
Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар...
Чете се за: 01:30 мин.

Заради липса на средства: Босна може да остане без национална телевизия

Чете се за: 01:12 мин.
По света
Каналът е създаден за обединение на двете разделени части на държавата

Босненската обществена телевизия прекрати излъчването си в знак на протест срещу липсата на средства. Кризата застрашава със затваряне единствената медия, създадена за обединение на страната след войната.

Босна рискува да стане единствената европейска държава без национален телевизионен оператор, на фона на предстоящите парламентарни избори през октомври. В медията работят около 700 души.

Двата автономни района на Босна - Република Сръбска и Хърватско-мюсюлманската федерация, имат собствени телевизии. Те се финансират от такси, добавяни към сметките за електричество. Половината от сумите трябва да се прехвърлят към националната Босненска телевизия. Против нейното съществуване се обявяват сръбски и хърватски националисти. Телевизията на босненските сърби прекрати плащанията през 2017 г., такси отказват да плащат и много хървати във федерацията. Колапсът на националния канал би нанесъл тежък удар върху кандидатурата на страната за еврочленство.

