БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ференцварош разби сърцето на Лудогорец в Лига Европа
Чете се за: 05:47 мин.
ВСС остави без разглеждане предложението за избор на и.ф....
Чете се за: 00:37 мин.
КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества
Чете се за: 01:45 мин.
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната...
Чете се за: 00:55 мин.
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Чете се за: 00:40 мин.
Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Слънчево, със слаб източен вятър в петък

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Запази
Снимка: Татяна Добролюбова
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

През нощта в по-голямата част от страната ще бъде безоблачно и почти тихо. Минималните температури утре ще бъдат малко по-ниски, в сравнение с днес и в повечето райони, включително и по Черноморието, ще бъдат отрицателни, между минус 3° и минус 1°, само в крайните югозападни райони – до около плюс 2°.

В София, след 3° рано тази сутрин, утре ще бъде около минус 2°.

Максималните температури в последния ден от работната седмица ще бъдат в интервала от 7° на североизток до 12° на югозапад, на морския бряг – между 6°и 8°, в София - около 9°.

През деня времето ще бъде предимно слънчево, със слаб източен вятър.

По Черноморието също ще бъде слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб вятър от изток.

В планините ще е предимно слънчево, след обяд над масивите от Югозападна България ще има временни увеличения на облачността.

Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток, а опасността от лавини извън зимните маркировки и обработените в курортите писти остава повишена.

И за разлика от почти безоблачното време не само в нашата страна, но и на Балканите, както и в по-голямата част от Европа, в Дания, Белгия и Нидерландия и Дания се очакват инензивни и значителни по количество валежи. Ще вали и в северозападните райони от Пиренейския полуостров, в Северозападна Франция и на Британските острови.

Освен валежи, в страните от Западна Европа предстои и захлаждане. Към страните от Централна Европа и към Италия ще се пренася по-топъл въздух и температурите ще се повишават.

Продължава затоплянето и в западните райони от Балканите.

И у нас, температурите в близките дни, и минималните, и максималните, постепенно ще се повишават.

Затоплянето ще засегне най-слабо Източна Б ългария и Черноморието, където ще продължи да духа слаб и умерен североизточен вятър и ще има повече облаци, както и сутрешни мъгли. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, а максимаалните температури в празничният вторник, 3-ти март, в повечето райони ще бъдат между 12° и 17°, по-ниски по крайбрежието на морето.

#слънчево #температури #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Ватман почина, докато управлява трамвай в София
1
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
2
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата (СНИМКИ и ВИДЕО)
3
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата...
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
4
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
5
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...
Мирослав Рашков: Тръгвам си от МВР заради случая "Петрохан" и замитането на следи към конкретна политическа сила
6
Мирослав Рашков: Тръгвам си от МВР заради случая...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
3
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината
6
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в...

Още от: Времето

Повече слънчеви часове през следващите дни
Повече слънчеви часове през следващите дни
Утре температурите падат, но слънцето ще огрее по-голямата част от страната Утре температурите падат, но слънцето ще огрее по-голямата част от страната
9475
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне и слънчево време в близките дни Затопляне и слънчево време в близките дни
Чете се за: 02:17 мин.
Превалявания от дъжд и сняг в Източна България в сряда Превалявания от дъжд и сняг в Източна България в сряда
Чете се за: 03:02 мин.
Променливо време и застудяване в края на седмицата Променливо време и застудяване в края на седмицата
Чете се за: 02:52 мин.
Времето ще е с променлива, често значителна облачност и на много места ще превали Времето ще е с променлива, често значителна облачност и на много места ще превали
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

ВСС препрати на Прокурорската колегия въпроса с изпълняващия функциите главен прокурор
ВСС препрати на Прокурорската колегия въпроса с изпълняващия...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Депутатите отложиха въвеждането на мултифондовете в пенсионната система Депутатите отложиха въвеждането на мултифондовете в пенсионната система
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Казусът с българския европрокурор: Какви са обвиненията срещу Теодора Георгиева? Казусът с българския европрокурор: Какви са обвиненията срещу Теодора Георгиева?
Чете се за: 02:05 мин.
По света
България не е усвоила нито едно от 600 000 000 евро от фонда за справедлив преход, заяви служебният регионален министър България не е усвоила нито едно от 600 000 000 евро от фонда за справедлив преход, заяви служебният регионален министър
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Депутатите изслушаха двама министри заради военните самолети на...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Задържаха четирима ало измамници, ощетили седем души с около 60 000...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
КЗП да бъде безкомпромисна при проверките в ЕРП-тата, каза...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ