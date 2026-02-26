Слънчево, със слаб източен вятър в петък

През нощта в по-голямата част от страната ще бъде безоблачно и почти тихо. Минималните температури утре ще бъдат малко по-ниски, в сравнение с днес и в повечето райони, включително и по Черноморието, ще бъдат отрицателни, между минус 3° и минус 1°, само в крайните югозападни райони – до около плюс 2°.

В София, след 3° рано тази сутрин, утре ще бъде около минус 2°.

Максималните температури в последния ден от работната седмица ще бъдат в интервала от 7° на североизток до 12° на югозапад, на морския бряг – между 6°и 8°, в София - около 9°.

През деня времето ще бъде предимно слънчево, със слаб източен вятър.



По Черноморието също ще бъде слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб вятър от изток.

В планините ще е предимно слънчево, след обяд над масивите от Югозападна България ще има временни увеличения на облачността.

Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток, а опасността от лавини извън зимните маркировки и обработените в курортите писти остава повишена.

И за разлика от почти безоблачното време не само в нашата страна, но и на Балканите, както и в по-голямата част от Европа, в Дания, Белгия и Нидерландия и Дания се очакват инензивни и значителни по количество валежи. Ще вали и в северозападните райони от Пиренейския полуостров, в Северозападна Франция и на Британските острови.



Освен валежи, в страните от Западна Европа предстои и захлаждане. Към страните от Централна Европа и към Италия ще се пренася по-топъл въздух и температурите ще се повишават.



Продължава затоплянето и в западните райони от Балканите.



И у нас, температурите в близките дни, и минималните, и максималните, постепенно ще се повишават.



Затоплянето ще засегне най-слабо Източна Б ългария и Черноморието, където ще продължи да духа слаб и умерен североизточен вятър и ще има повече облаци, както и сутрешни мъгли. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, а максимаалните температури в празничният вторник, 3-ти март, в повечето райони ще бъдат между 12° и 17°, по-ниски по крайбрежието на морето.