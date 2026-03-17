Гърци масово пътуват до България за по-евтин бензин

В репортаж от граничните пунктове с България гръцката телевизия ЕРТ показа как гърците масово пътуват до България за по-евтин бензин. Разликата в цената достига до 50 цента за литър. Някои гърци си пълнят и туби с бензин, което е забранено. Гръцките власти често проверяват за това след преминаване на границата.

"За великденските празници отново ще си пазаруваме месо от България, защото е качествено и по-евтино", споделят гърците, които често преминават границата.

Облекло, обувки и бяла техника се търси от гърците у нас. Все по-малко се снабдяват с хранителни продукти, защото според познавачи на пазара, цените на хранителните продукти в българските магазини са се изравнили с тези в Гърция.

След като гръцкото правителство въведе таван на печалбата на търговците на хранителни продукти, много българи вече пътуват до Гърция за по-евтини хранителни продукти.