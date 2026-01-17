Пореден тур от преговорите за търсене на мир в Украйна - в Маями, за среща със със специалния пратеник Стив Уиткоф и зетя на Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, пристигна украинска делегация.



В социалните си мрежи, началникът на кабинета на президента Володимир Зеленски, Кирило Буданов, написа, че заедно с Рустем Умеров и Давид Арахамия и американската страна, ще обсъждат гаранциите за сигурност и следвоенното възстановяване на Украйна.

През изминалата нощ Русия отново атакува украинска енергийна инфраструктура.

Президентът Зеленски за пореден път заяви, че Украйна не е и никога няма да бъде пречка за мира.

Според украинското разузнаване, Русия готви атаки срещу подстанциите, които обслужват атомните електроцентрали в Украйна.