БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Валентино - маестрото на италианската мода, почина на 93...
Чете се за: 01:00 мин.
Доц. Цеков за хода на президента - какъв е юридическият...
Чете се за: 01:22 мин.
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев...
Чете се за: 05:27 мин.
Удължават грипната епидемия във Варна
Чете се за: 00:45 мин.
Вдигат заплатите в бюджетния сектор с 5%, очакванията са...
Чете се за: 02:05 мин.
Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души,...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пореден тур от преговорите за търсене на мир в Украйна

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Пореден тур от преговорите за търсене на мир в Украйна - в Маями, за среща със със специалния пратеник Стив Уиткоф и зетя на Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, пристигна украинска делегация.

В социалните си мрежи, началникът на кабинета на президента Володимир Зеленски, Кирило Буданов, написа, че заедно с Рустем Умеров и Давид Арахамия и американската страна, ще обсъждат гаранциите за сигурност и следвоенното възстановяване на Украйна.

През изминалата нощ Русия отново атакува украинска енергийна инфраструктура.

Президентът Зеленски за пореден път заяви, че Украйна не е и никога няма да бъде пречка за мира.

Според украинското разузнаване, Русия готви атаки срещу подстанциите, които обслужват атомните електроцентрали в Украйна.

#войната в Украйна #преговори за мир #маями

Последвайте ни

ТОП 24

"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
1
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
2
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
3
Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
Удължават грипната епидемия във Варна
4
Удължават грипната епидемия във Варна
МОН: Следим внимателно епидемичната ситуация
5
МОН: Следим внимателно епидемичната ситуация
Испания потъва в траур
6
Испания потъва в траур

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
3
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
Мистерия в небето над Северозападна България
4
Мистерия в небето над Северозападна България
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
5
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
6
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово

Още от: Русия

Преговорите за гаранциите за сигурност на Украйна продължават в Давос
Преговорите за гаранциите за сигурност на Украйна продължават в Давос
Песков: Гренландия е датска територия Песков: Гренландия е датска територия
Чете се за: 02:15 мин.
Путин и Нетаняху говориха по телефона, обсъдиха Иран и ситуацията в Близкия изток Путин и Нетаняху говориха по телефона, обсъдиха Иран и ситуацията в Близкия изток
Чете се за: 00:32 мин.
Русия експулсира британски дипломат Русия експулсира британски дипломат
Чете се за: 00:22 мин.
Войната в Украйна: Поредна атака с дронове в Одеса Войната в Украйна: Поредна атака с дронове в Одеса
Чете се за: 01:00 мин.
Здравословното състояние на Рамзан Кадиров е тежко? Очакват ли се промени в Чечения? Здравословното състояние на Рамзан Кадиров е тежко? Очакват ли се промени в Чечения?
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Реакциите на партиите след оставката на президента (ОБЗОР) Реакциите на партиите след оставката на президента (ОБЗОР)
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Какво предвижда Конституцията при оставка на президента? Какво предвижда Конституцията при оставка на президента?
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Доц. Цеков за хода на президента - какъв е юридическият прочит и какво следва Доц. Цеков за хода на президента - какъв е юридическият прочит и какво следва
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Валентино - маестрото на италианската мода, почина на 93 години
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Грипна епидемия в Бургас?
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Испания потъва в траур
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Закани и заплахи: Европа поема курс на твърдо противопоставяне на...
Чете се за: 05:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ