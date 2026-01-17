Диагноза - грип, колко ще платим в аптеката

Рязко увеличение на случаите на грип отчитат здравните власти в цялата страна.

Заедно със заболелите растат и разходите за лечение – от противовирусни препарати до по-сериозни медикаменти при настъпили усложнения.

Колко струва лечението и как се справят семействата в пика на вирусната вълна?

Свилена е майка на три деца. През декември цялото ѝ семейство преболедува тежък грип, а лечението им излиза скъпо.

Свилена Петрова:

"Стабилна е сумата. Антибиотици, противовирусни, инхалации за децата. Всички боледувахме у нас, 5 човека сме - над 500 лв. Всяка година е едно и също".

От началото на януари рязко се е увеличило търсенето на противовирусни медикаменти, които се отпускат само с рецепта.

Васил Ходжев, член на УС на Фармацевтичния съюз:

"Ако вземете популярен противовирусен препарат, цената би излязла някъде между 14-15-16 евро. Сиропите за кашлица могат да варират значително. Могат да стигнат съответно до към 10 евро цена".

При усложнения разходите нарастват допълнително.

"Добавяме капки за нос да речем, или пък нещо като продукт за смучене за гърло. Съответно сметката може да стигне до към 40-50 евро. При по-тежките състояния може да отиде до 80".

Пациентите усещат разликата и казват, че миналата година лечението им е излизало по-евтино.

Петър Николов: "Цените в аптеките ми се виждат високи. Дано да не се разболея".

Грипът най-често засяга деца между 4 и 15 години. Според лекарите, вирусът е най-уязвим през първите 24 часа.

Ако се стигне до бактериална инфекция се изписва и антибиотик.

д-р Пламен Панайотов, общопрактикуващ лекар:

"Вече имаме определени групи антибиотици, които са безплатни за децата. Ако ние сме добре профилактирани нашите малки пациенти, няма да имаме нужда от толкова много лекарства. Ваксината не гарантира, че никой няма да се разболее, но ваксината обещава, че или няма да се разболееш, или ще боледуваш много по-леко".

Фармацевти споделят за нередовни доставки на противовирусни препарати в страната, но засега недостиг няма.