Президентска партия?

Иво Никодимов
Спекулации след публикуван клип от съветник на Радев

Нови спекулации по темата дали президентът Румен Радев ще излезе на политическия терен със собствена партия, след като вчера секретарят му по сигурност и отбрана Димитър Стоянов публикува в профила си във Фейсбук клип, в който обикновени хора заявяват, че биха гласували за формация на държавния глава.

Към публикацията липсва коментар.

Няма и информация кой е авторът на клипа, както и кога е направен той.

Политическите интерпретации обаче не закъсняха.

За по-малко от денонoщие, клипът публикуват от Димитър Стоянов е гледан близо 8000 пъти.

Сега ви моля, г-н генерал, моля ви, влезте дълбоко в политиката.

Едни евентуални избори, парламентарни, в края на март, април месец, ако излезе Румен Радев, би ли го подкрепил?

При положение, че се кандидатира, винаги!

Сега съм при работническата класа, при най-работните, Ярославе би ли казал за кого би гласувал на следващите парламентарни избори?

Ще гласувам за генерал Румен Радев, ако се кандидатира.

Бих гласувала за г-н Радев, ако имаше партия.

Добре, ще направи, би ли гласувала за него?

Да, бих гласувала.

Политическите коментари не закъсняха. В "Говори сега" Кирил Веселински от МЕЧ заяви, че виждат партньор в лицето на президента.

Кирил Веселински, председател на ПГ на "МЕЧ":
Президентът Румен Радев винаги е бил срещу Пеевски и срещу Борисов, надявам се, че ще продължи да бъде позициониран там, защото ако хората гласуват за него и неговия проект, те ще го направят с надеждата да бъде отстранен именно този модел на грабежа.

Атанас Атанасов от ДСБ, заяви, че не е ясно кой президент ще назначава служебния кабинет.

Съгласно промените в Конституцията, президентът, който и да е той.

Защо, който и да е той?

Защото спекулациите, че Румен Радев набират скорост, затова казвам, който и да е то. Нека да излезе г-н президентът и да каже какво ще върши, защото тази полуконспирация до този момент, чувам негови адепти, включително и днес по телевизията, казват: "Радев излиза и сега ще помете", да излиза. И да приключи в някакъв смисъл това очакване ще излезе или не. Ако Радев излезе на политическия терен ние с него ще бъде конкуренти по отношение на битката с копрупцията.

Последно президентът коментира вероятността за своя партия в сряда, часове след като ПП-ДБ върнаха неизпълнен втория мандат.

Румен Радев, президент на Република България (14 януари 2026 г.)
Както ви казах, във всичките си действия се водя от интересите на народа. Ако питате за партия, след толкова много приказки, вече явно има такава партия и мога да кажа, че това е партията на антимафиотския консенсус, която настоява за честни избори. И такава партия обединява всички демократи от ляво и от дясно.

През последните месеци държавният глава няколко пъти отговаряше на въпроса дали ще прави пратия, с която да се яви на парламентарни избори.

Румен Радев, президент на Република България (1 ноември 2025 г.)
Само партията, която лично аз обява, може да бъде моя партия. Хората настояват, навсякъде.

Румен Радев, президент на Република България (9 декември 2025 г.)
Ще го направя, когато най-малко очаквате.

Румен Радев, президент на Република България (15 декември 2025 г.)
Ако някой ден стигнем до такъв момент, в който и всеки гражданин има право да прави партия, разбира се, аз съм казал, че ви уведомя, но към момента, този въпрос се дискутира извън тази институция.

По Конституция в следващите дни президентът трябва да разговаря с държавниците от т.н. "домова книга", за да реши кого да определи за служебен премиер.

А с назначаването на служебно правителство да насрочи избори за 52-ро Народно събрание.

#президента Румен Радев #Димитър Стоянов #партия

