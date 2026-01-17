БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Атанасов: Единственият кандидат за премиер, който да работи за честни избори, е Андрей Гюров

Ако Радев се включи в изборите има риск да разцепи антикорупционния консенсус по руска линия, заяви той

Масовият протест свали тази власт. Народът излезе и каза "искаме антикорупционно управление". Така, че сега е важно по какъв начин ще се организират изборите, това заяви в "Говори сега" Атанас Атанас от ПП-ДБ и лидер на ДСБ. За българските граждани е най-ясно, че най-чистите избори бяха с машинен вот.

"Трябва да бъдат проведени консултации с парламентарно представените сили и аз смятам, че единственият възможен кандидат за премиер, който може да работи за честни избори е Андрей Гюров. Кой да изберем от останалите?".

Работа на президента е да проведе консултации и да намери най-доброто решение, заяви Атанасов. На Гюров можем да имаме доверие, допълни той.

По думите му, ако "новият министър-председател има воля и смелост би трябвало да отстрани сегашния председател на ДАНС". Сегашният председател е "виновен за онези 500 000 невалидни бюлетини", допълни Атанасов.

Според него за вътрешен министър трябва да бъде назначен "смел човек, който има силите да предприеме кадрови решения".

"Да излезе г-н президентът и да каже какво ще върши, защото тази полуконспирация до този момент... Аз го казах и като бяхме при него на консултации - "с кого говорим? С президента или с конкурента". Ако Радев излезе на политическия терен ние с него ще бъдем конкуренти по отношение на битката с корупцията".

Ако Радев излезе и се включи в тези избори има риск той да разцепи антикорупционния консенсус по руска линия, заяви Атанасов.

Целия разговор вижте във видеото

