С 30% поскъпна европейският природен газ, петролът скочи...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е...
Полицейска акция срещу купуването на гласове в Стара Загора
Започва изграждането на квантово-комуникационно трасе между България и Румъния

Връзката с Букурещ ще осигури сигурен информационен канал за държавни институции, научноизследователски организации и стратегически предприятия, каза зам.-министър Банков

започва изграждането квантово комуникационно трасе българия румъния
Сигурността на комуникационната инфраструктура се превръща в ключов елемент от стратегическата автономност и устойчивостта на европейските цифрови системи. Това каза зам.-министърът на иновациите и растежа Борислав Банков по време на официалния старт на изграждането на трансгранично квантово-комуникационно трасе между България и Румъния. То ще свърже София и Букурещ и ще се превърне във важен елемент от изграждащата се европейска квантово-комуникационна инфраструктура, съобщиха от Министерството на иновациите и растежа.

Банков подчерта, че с реализирането на този проект ще се направи стратегически значима стъпка към по-сигурна Европа.

„Днешното събитие не представлява само начало на нов етап – то е естествено продължение на вече постигнати резултати“, отбеляза зам.-министърът и напомни за вече изграденото квантово трасе между София и границата с Гърция.

„Връзката с Букурещ ще осигури сигурен комуникационен канал за държавни институции, научноизследователски организации и стратегически предприятия в региона. Същевременно тя ще положи основите за бъдещото развитие на квантови услуги в подкрепа на дигиталната трансформация, киберсигурността и технологичния суверенитет на Европа“, каза още Банков.

Той акцентира, че Министерството на иновациите и растежа високо оценява приноса на всички участници в проекта. Банков подчерта ролята на Института по роботика към Българската академия на науките и на Центъра за компетентност КВАЗАР, който е и национален координатор на България за изграждане на европейската квантово-комуникационна инфраструктура.

„Благодарение на последователната и дългосрочна подкрепа за развитието на центъра чрез Програмите „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ и „Наука и образования за интелигентен растеж“ беше изграден значителен научен и технологичен капацитет в областта на квантовите технологии и сигурните комуникации. Това е и ясен пример как инвестициите в научни изследвания, и инфраструктура водят до реално участие в европейски технологични инициативи от най-високо ниво“, посочи зам.-министърът на иновациите и растежа.

Новата инфраструктура ще формира мащабна квантово-комуникационна мрежа, обединяваща националните мрежи на Кипър, Гърция, България, Румъния и Нидерландия и ще утвърди страната ни като ключов регионален хъб в европейската архитектура на квантовите комуникации.

„Квантовите комуникации вече не са технология на далечното бъдеще. Те са технология на настоящето, която ще определи сигурността на цифровите инфраструктури през следващите десетилетия“, заяви в заключение Банков.

ТОП 24

Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април
1
Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
2
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Оставката на Стефка Костадинова: Не е подала пълен набор от документи, за да напусне БОК
3
Оставката на Стефка Костадинова: Не е подала пълен набор от...
Войната в Близкия изток: Тази вечер Израел е ударил ирански кораби в Каспийско море
4
Войната в Близкия изток: Тази вечер Израел е ударил ирански кораби...
След смъртта на "силния човек в Техеран" - възможните сценарии за Иран без Лариджани
5
След смъртта на "силния човек в Техеран" - възможните...
БНТ 3 ще излъчи световното първенство по лека атлетика в зала в Торун
6
БНТ 3 ще излъчи световното първенство по лека атлетика в зала в Торун

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
2
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
3
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от институциите
4
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
5
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
6
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...

Още от: Балкани

НАТО ще защитава Румъния при заплаха от Иран
НАТО ще защитава Румъния при заплаха от Иран
Кризата с горивата в Северна Македония - опашки по бензиностанциите Кризата с горивата в Северна Македония - опашки по бензиностанциите
Чете се за: 01:35 мин.
Гърци масово пътуват до България за по-евтин бензин Гърци масово пътуват до България за по-евтин бензин
Чете се за: 01:15 мин.
Инструктор по гмуркане от Турция постави световен рекорд на Гинес, остана под вода повече от 36 часа Инструктор по гмуркане от Турция постави световен рекорд на Гинес, остана под вода повече от 36 часа
Чете се за: 02:32 мин.
Иран предупреди Румъния, че ще реагира, ако се разреши на САЩ да използват румънски бази за операции в Близкия изток Иран предупреди Румъния, че ще реагира, ако се разреши на САЩ да използват румънски бази за операции в Близкия изток
5201
Чете се за: 00:57 мин.
Таксиметровите водачи в Атина обявиха безсрочна стачка от утре Таксиметровите водачи в Атина обявиха безсрочна стачка от утре
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

С 30% поскъпна европейският природен газ, петролът скочи до над 110 долара за барел
С 30% поскъпна европейският природен газ, петролът скочи до над 110...
Чете се за: 03:52 мин.
Икономика
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
Чете се за: 06:15 мин.
У нас
Институциите в Югозапада с обща кампания за превенция срещу пожарите Институциите в Югозапада с обща кампания за превенция срещу пожарите
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Полицейска акция срещу купуването на гласове в Стара Загора Полицейска акция срещу купуването на гласове в Стара Загора
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
НАТО ще защитава Румъния при заплаха от Иран
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Среща на върха заради войните и високите цени
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Партиите направиха равносметка на свършеното в 51-вия парламент
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Андрей Гюров: България остава на "пълна скорост" към Европа
Чете се за: 02:32 мин.
По света
