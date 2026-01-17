БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен...
Чете се за: 04:17 мин.

Малена Замфирова: Знам, че мога по-добре и утре ще се опитам да подобря резултата

Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Сноубордистката е амбицирана за още по-добър резултат в Банско.

Малена Замфирова
Снимка: БГНЕС
Малена Замфирова говори пред медиите след четвъртото си място в паралелния гигантски слалом в Банско.

Малена беше трета в квалификациите, а след това преодоля две съпернички в елиминациите. На полуфиналите тя не финишира срещу Рамона Терезия Хофмайстер от Германия, а в малкия финал я сполетя същата съдба и срещу японката Цубаки Мики.

"Мисля, че можех да се справя много, много по-добре. Но пък четвърто място пак е голямо постижение, доволна съм, не мога да кажа, че съм недоволна, разочарована и т.н. Знам, че мога по-добре и утре ще се опитам да подобря резултата", започна уверено българката.

Тя отдаде заслуженото на Хофмайстер.

"Тя е много добър карач, много бърза. Знаех, че ще е трудно да победя. Пуснах турбото, карах бързо, водех я, но има един момент, в който трябва да намалиш малко. Все още не усещам кога да го направя и с тази скорост, не мога да премина през неравностите. Важното е, че карам бързо, ще се науча да минавам между вратите", добави тинейджърката.

Българката успокои, че няма физически проблем след състезанието.

"Не, не съм се хващала за рамото, окей съм, просто се напълних цялата със сняг. Предпочитам да съм тук пред българска публика, доста по-приятно е цялото състезание. Надявам се, че радвам публиката, защото те много ме радват", допълни Замфирова.

Българската националка е фокусирана върху Зимните олимпийски игри.

"Миналата година на това състезание станах 19-а, на следващите европейски купи станах втора и трета. Месец по-късно бях втора в Криница, Полша, и осъзнах, че мога да се състезавам с момичетата от Световната купа. За момента нашият фокус е Олимпиадата", завърши Малена Замфирова.

