Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен...
Във Варна започна кастрация на бездомните котки

от БНТ , Репортер: Петко Петков
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Общината е сключила договор с три ветеринарни клиники в града

Снимка: БНТ
Във Варна започна кастрация на бездомните котки. За тази цел Общината е сключила договор с три ветеринарни клиники в града. Финансирането, в размер на 100 хиляди лева, се осигурява от бюджета на Приюта за безстопанствени кучета. Целта е да се овладее драстично нарасналата популация на котките във Варна.

Във Варна живеят около 23 000 бездомни котки. Само преди осем години са били около 2000. Кастрацията ще помогне, за да могат животни и хора да съжителстват.

- На мен ми пречат. Просто трябва да се спре размножаването на котките. Съвместният живот на хора с животни не е за препоръчване.

Кампания на общината дава възможност в определени клиники животните ще бъдат кастрирани, обезпаразитявани и маркирани. Необходимо е само предварително да се запази час.

В клиниката на д-р Стоянов се кастрират до 15 котки на ден.

д-р Стефан Стоянов, ветеринарен лекар: "Общината покрива тази процедура. Имаме доста опит в процедурата и животните се възстановяват бързо, за 24 часа те биват пуснати там, където си живеят и се чувстват добре."

Юлияна Кожухарова, Община Варна: "Кастрацията е стартирала към момента. Има кастрирани около 84 животни вече, като записани часове има за още около 300 в трите ветеринарни клиники."

Не е необходимо животните да бъдат плашени, казва Евгени. Той е доброволец и води за кастрация бездомни котки, но и се грижи за тях. Съветва хората, които искат да се включат в кампанията, първо да нахранят котката преди да я хванат.

Евгени Вълков, доброволец: "Да види котката, че сте добър, спокоен човек, да я храните един-два пъти на ден по малко, докато свикне с вас, да ви позволи да я докоснете и после вече всичко е лесно. Котките, които хващам в такива кошнички, си ги храня отдавна, те вече са свикнали с мен и е лесна процедурата."

На сайта на Община Варна са публикувани адресите на клиниките, които кастрират уличните котки. Програмата трябва да продължи 12 месеца. А дано грижата за четириногите съграждани на варненци да продължи и след това.

#бездомни котки #ОБЩИНА ВАРНА #кастрация #Варна

