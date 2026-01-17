БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен...
Откраднати и върнати антики в Историческия музей в Разград

от БНТ , Репортер: Даниела Димитрова
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Два от експонатите отново са изложени в залата на музея

Снимка: БНТ
Историческият музей в Разград е на път да възстанови колекцията си от ценни антики, откраднати при зрелищен обир през 90-те години на миналия век. Два от експонатите – театрална маска и мраморна плочка с тракийски конник, датирана от II век, отново са у дома и са изложени в залата на музея. Маската е била засечена на частна изложба в Германия, а оброчната плочка - на търг в Испания.

30 години 24 ценни исторически антики от Разградския музей обикалят нелегално света, украсявайки частни колекции.

Таня Тодорова – директор на РИМ – Разград: "Сред древните артефакти откраднати са бронзови апликации с изображение на богинята Тюхе, на Дионис и на Херакъл, бронзови съдове, също така канделабър, балсамарий с изображение на негърска глава."

Обирът през вентилацията на музея отдавна е забравен, а крадците и до днес не са разкрити.

Калина Карабашева - административен служител в РИМ – Разград: "За всички е ясно какъв профил би могъл да има такъв човек, колко е неморално, единствено с цел търговия."

Опитни експерти като преподавателя по археология и история в Гренобълския университет Джамила Шебра помнят всеки изчезнал предмет. На търг в Испания тя разпознава 18-сантиметровата плочка с конник по време на лов.

Силвия Анастасова- археолог: "Изобразен е тракийският конник, или по-често наричан Херус. Изработката е доста добра."

Таня Тодорова – директор на РИМ – Разград: "С усилията на българските служби и службите от Испания един древен артефакт се завърна в Разградския музей, една поредна частица от дългата памет на нашите древни лудогорски земи."

Преди това в Германия е конфискувана парадна маска от кована мед с изображение на човешко лице, датирана от първи век преди новата ера. Освен в музея в Разград, в света има само още два такива експоната.

Виктория Вълчева - екскурзовод: "И когато разкажем през какви перипетии е преминала , за да бъде изложена и да бъде видяна от посетителя в момента, това хваща просто интереса на хората и така те започват да се интересуват повече от историческия път на археологическия предмет."

За още по-голяма сигурност музеят ще разполага със собствен експозиционен трезор.

# ценни антики #антики #артефакти #Разград

