БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен представител за Газа

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Запази

Белият дом обяви списъка с членовете на Съвета за мир

Снимка: БГНЕС/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен представител за Газа.

Белият дом обяви списъка с членовете на Съвета за мир, който временно ще управлява палестинската територия. Сред останалите членове са американският държавен секретар Марко Рубио, специалният пратеник Стив Уиткоф, бившият британски премиер Тони Блеър и зетят на Тръмп - Джаред Къшнър. Самият Тръмп ще бъде председател на Съвета за мир.

Междувременно лично подбраният от Николай Младенов комитет от палестински технократи проведе първото си заседание в Кайро. Начело на комитета застава Али Шаат - бивш палестински зам.-министър, отговарял за развитието на индустриалните зони. Съгласно втората фаза от мирния план на Доналд Тръмп, комитетът е натоварен със задачата да възстанови обществените услуги и гражданските институции, както и да положи основите на дългосрочно самостоятелно управление на Газа.

#Съвета за мир в Газа #Николай Младенов

Последвайте ни

ТОП 24

От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
1
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
2
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
Заради сделката на ЕС с Меркосур - българските земеделци готови за протест
3
Заради сделката на ЕС с Меркосур - българските земеделци готови за...
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с боклука
4
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с...
Прокуратурата разследва палеж относно пожара в столичния ж.к. "Свобода"
5
Прокуратурата разследва палеж относно пожара в столичния ж.к....
Разследват Божидар Бобоков за притежание на наркотици с цел разпространение
6
Разследват Божидар Бобоков за притежание на наркотици с цел...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
2
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
3
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
4
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
5
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Мистерия в небето над Северозападна България

Още от: Близък изток

Белият дом обяви списък с имената на членовете на Съвета за мир в Газа
Белият дом обяви списък с имената на членовете на Съвета за мир в Газа
Реза Пахлави призова международната общност да засили натиска върху правителството в Техеран Реза Пахлави призова международната общност да засили натиска върху правителството в Техеран
Чете се за: 00:42 мин.
Путин и Нетаняху говориха по телефона, обсъдиха Иран и ситуацията в Близкия изток Путин и Нетаняху говориха по телефона, обсъдиха Иран и ситуацията в Близкия изток
Чете се за: 00:32 мин.
Втора фаза на мира в Газа: Тръмп ще обяви членовете на Съвета за мир Втора фаза на мира в Газа: Тръмп ще обяви членовете на Съвета за мир
Чете се за: 00:55 мин.
Здравето на бъдещето: Как изкуственият интелект спасява живот? Здравето на бъдещето: Как изкуственият интелект спасява живот?
Чете се за: 04:40 мин.
Техеран обяви готовност да отговори срещу американски бази в района Техеран обяви готовност да отговори срещу американски бази в района
Чете се за: 04:05 мин.

Водещи новини

Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен представител за Газа
Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен представител...
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Ледено време в половин България в събота Ледено време в половин България в събота
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Кога ще са предсрочните избори и кой ще е служебен премиер? Кога ще са предсрочните избори и кой ще е служебен премиер?
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Празнуваме Антоновден Празнуваме Антоновден
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Правната комисия заседава за правилата за вота
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Курс към избори: АПС получиха и върнаха третия мандат (ОБЗОР)
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Затвориха завода, замърсявал въздуха във Велико Търново
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ