Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в...
Правната комисия прие на първо четене законопроекта на...
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич, мерките се...
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради...
АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем...
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Три жени загинаха при пожар в София
Температурите падат до минус 10 градуса

У нас
В Северна България утре предстои "леден ден"

Много студено с температури под климатичните норми ще бъде в близките дни. На места минималните температури ще бъдат под минус 10, а в много райони от страната и максималните ще бъдат отрицателни.

Днес в Югозападна и Южна България се задържа все още топло за сезона, но в останалата част от страната, където с силен североизточен вятър започна да нахлува по-студен въздух, максималните температури останаха около и малко под нулата. Там дъждът премина в сняг, най-дебела е снежната покривка в Свищов - 11 см.

И през нощта ще има превалявания вече само от сняг, но предимно слаби. Застудяването ще продължи и минималните температури утре ще бъдат от минус 11 в североизточните райони до около нулата в Югозападните, в София - около минус 2.

В Северна България утре предстои т.нар. леден ден, в който и максималните температури ще останат отрицателни от минус 5 до минус 1, а в комбинация с временно силен северен вятър, усещането ще бъде за още по-студено от действителното време.

Ще се понижат температурите и в останалата част от страната и максималните в повечето райони ще бъдат от 0 до 4 градуса. Ще бъде предимно слънчево, с по-значителна облачност преди обяд над Югозападна България.

За разлика от днес, слънчево ще бъде утре и по Черноморието, но много ветровито, с максимални температури от минус 1 до 3 градуса. Умерен и силен северен вятър и в планините утре, където също започва застудяване. Ще преобладава слънчево време с по-значителна облачност и слаби превалявания от сняг в сутрешните часове в масивите от Западна България.

Застудяване предстои утре и навсякъде на Балканите, относително по-слабо в южните части от полуострова. Ще се понижават температурите и в страните от Централна Европа. В Австрия ще вали дъжд и сняг и ще има условия за поледици. С валежи ще бъде в страните от Западна Европа - и от сняг,и от дъжд.

Превалявания от дъжд и сняг се очакват и у нас в средата на новата седмица. Преди това акцентът остава върху студеното за сезона време. Макар че максималните температури постепенно ще се повишават и във все по-малко райони ще остават отрицателни и през деня. Сутрин обаче ще се задържи мразовито, все така с температури около и под минус 10 градуса.

Все по-студено, до -12°
Все по-студено, до -12°
Облачно, ветровито, с валежи от дъжд, сняг и опасност от поледици в петък
Предстои съществено застудяване, но временно
Застудяване и валежи и сняг от утре
Предимно слънчево време днес, но отново идва студ
В четвъртък ще има много слънчеви часове, но идва и ново понижение на температурите
Кога ще са предсрочните избори и кой ще е служебен премиер
Кога ще са предсрочните избори и кой ще е служебен премиер
У нас
Курс към избори: АПС получиха и върнаха третия мандат (ОБЗОР)
У нас
Правната комисия заседава за правилата за вота
У нас
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
У нас
Затвориха завода, замърсявал въздуха във Велико Търново
У нас
Освободиха Бобоков-младши срещу 5000 лева парична гаранция
У нас
Перник заживява с магията на маскарадните игри, започна "Сурва...
У нас
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
У нас
