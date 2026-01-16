Температурите падат до минус 10 градуса

Много студено с температури под климатичните норми ще бъде в близките дни. На места минималните температури ще бъдат под минус 10, а в много райони от страната и максималните ще бъдат отрицателни.

Днес в Югозападна и Южна България се задържа все още топло за сезона, но в останалата част от страната, където с силен североизточен вятър започна да нахлува по-студен въздух, максималните температури останаха около и малко под нулата. Там дъждът премина в сняг, най-дебела е снежната покривка в Свищов - 11 см.

И през нощта ще има превалявания вече само от сняг, но предимно слаби. Застудяването ще продължи и минималните температури утре ще бъдат от минус 11 в североизточните райони до около нулата в Югозападните, в София - около минус 2.

В Северна България утре предстои т.нар. леден ден, в който и максималните температури ще останат отрицателни от минус 5 до минус 1, а в комбинация с временно силен северен вятър, усещането ще бъде за още по-студено от действителното време.

Ще се понижат температурите и в останалата част от страната и максималните в повечето райони ще бъдат от 0 до 4 градуса. Ще бъде предимно слънчево, с по-значителна облачност преди обяд над Югозападна България.

За разлика от днес, слънчево ще бъде утре и по Черноморието, но много ветровито, с максимални температури от минус 1 до 3 градуса. Умерен и силен северен вятър и в планините утре, където също започва застудяване. Ще преобладава слънчево време с по-значителна облачност и слаби превалявания от сняг в сутрешните часове в масивите от Западна България.

Застудяване предстои утре и навсякъде на Балканите, относително по-слабо в южните части от полуострова. Ще се понижават температурите и в страните от Централна Европа. В Австрия ще вали дъжд и сняг и ще има условия за поледици. С валежи ще бъде в страните от Западна Европа - и от сняг,и от дъжд.

Превалявания от дъжд и сняг се очакват и у нас в средата на новата седмица. Преди това акцентът остава върху студеното за сезона време. Макар че максималните температури постепенно ще се повишават и във все по-малко райони ще остават отрицателни и през деня. Сутрин обаче ще се задържи мразовито, все така с температури около и под минус 10 градуса.