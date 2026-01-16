БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в...
Чете се за: 01:35 мин.
Правната комисия прие на първо четене законопроекта на...
Чете се за: 00:37 мин.
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич, мерките се...
Чете се за: 01:02 мин.
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради...
Чете се за: 01:45 мин.
АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем...
Чете се за: 01:42 мин.
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Чете се за: 03:32 мин.
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 02:37 мин.

Ще има ли негативни последици за пазара на храни у нас заради споразумението с Меркосур

Зоя Велинова
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Пред страната ни се откриват нови възможности и пазари за износ, съобщи министърът на земеделието в оставка Георги Тахов

Не се очакват негативни последици за пазара на храни у нас след подписване на споразумението с държавите от Меркосур. Това съобщи земеделският министър в оставка Георги Тахов при откриване на изложението Зелена седмица в Берлин. Според него пред страната ни се откриват нови възможности и пазари за износ.

Тази година Зелената седмица бележи своята 100-годишна история. А България до момента е участвала в 35 издания на изложението.

Не се очакват негативни последици за пазара на храни у нас след подписване на търговското споразумение на Европейския съюз и южноамериканския блок Меркосур утре. Това съобщи министърът на земеделието Георги Тахов при откриване на международното изложение Зелена седмица в Берлин. По думите му дори напротив пред страната ни се откриват нови възможности и пазари за износ.

Тази година Зелената седмица бележи своята 100-годишна история. А България до момента е участвала в 35 издания на изложението.

Голямо разнообразие от млечни и месни продукти, напитки, натурална козметика и биохрани предлага българският щанд. На площ от 140 кв. метра се представят 15 наши компании и земеделски производители.

Албена Симеонова, биопроизводител: "Всяка година участваме, но тази година вероятно заради 100-ната годишнина има огромен интерес, най-вече към българските биопродукти."

Стефан Стефанов, производител на розово масло: "Много хора питат за българското розово масло и в цял свят знаят, че то участва в 72% от френските парфюми."

Зелената седмица е съпроводена с недоволство на фермери от Европа, чиито правителства подкрепиха търговското споразумение на Европейския съюз и южноамериканския блок Меркосур. Подписването му е утре. Фермерите, включително и българските, се опасяват, че то ще доведе до внос на евтини земеделски продукти, които ще подкопаят местното производство.

Според Георги Тахов това споразумение няма да има негативни последици за пазара на храни у нас.

Георги Тахов, министър на земеделието и храните в оставка: "Износът на страната ни за държавите от Меркосур е почти незначителен, а вносът също е на много ниски нива, като прекият внос възлиза на под 1%."

Европейската комисия е предвидила защитни механизми и при евентуални ценови колебания на пазара те ще бъдат задействани, а засегнатите производители компенсирани.

Във вторник 200 български фермери ще участват в общ европейски протест в Страсбург срещу мащабната сделка за безмитна търговия със страните от Меркосур. Зелената седмица в Берлин продължава до 25 януари.

