Спортът влиза в училище по-цветен, по-модерен и по-забавен от всякога

Вече 225 училища в България разполагат с обновени спортни площадки, а в още 126 ремонтите продължават. Новината беше обявена при откриването на чисто нов физкултурен салон в училище „Недялка Шилева“ в град Съединение.

Новият салон предлага светло, удобно и безопасно място за движение и игри, с допълнителна сграда, свързана директно с училището. Проектът е част от национална програма за подобряване на условията за спорт в училищата, чрез която се изграждат и ремонтират над 100 физкултурни салона в страната.