Перник заживява с магията на маскарадните игри, започна "Сурва 2026"

Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Над 13 000 участници ще дефилират на международния фестивал

Започна 32-рото издание на Международния фестивал за маскарадни игри "Сурва" в Перник. Официалното начало беше дадено тази вечер с концерт на площада. До 25 януари градът ще живее с магията на маскарадните игри. Заради рекордния интерес дефилетата се провеждат в два поредни уикенда.

От рано сутринта Перник е огласен от звънци, чанове и сурвакари. Ученици от 6-о Средно училище "Св. св. Кирил и Методий" - Перник пресъздадоха ритуала сурвакарска сватба - маскараден обред за здраве и благополучие.

Зорница Генадиева, ученическа сурвакарска група "Ликове-лекове" от 6-о СУ "Св. св. Кирил и Методий", Перник: "Имаме булка и младоженец, кум, кумица, свекър и свекърва и много сватбари."

Сватбарите са част от ученическата сурвакарска група "Ликове-лекове".

Томас, ученическа сурвакарска група "Ликове-Лекове" от 6-о СУ "Св. св. Кирил и Методий", Перник: "Нашата група е създадена 2014 година. 50 звънчари, 50 сватбари."

Зорница Генадиева, ученическа сурвакарска група "Ликове-Лекове" от 6-о СУ "Св. св. Кирил и Методий", Перник: "Традиция повелява и още от XIX век, когато в района на Долно Граово е върлувала смъртоностна черна чума. Хората били много изплашени и единственият вариант да се спасят от смъртта е да облекат мъжете в черни дрехи, страшни маски на главите."

Зорница Ранева, бюлюкбашия: "Моята роля в групата е бюлюкбашия, тоест ръководителят на група. Всеки, който участва в това нещо, се чувства благословен и пречистен."

Борислав, сурвакар: "Аз участвам в тази група още от началото и нямам търпение да сложа косма, звънците и да изляза на площада."

Ванес Иванова, сурвакар: "За мен е голяма чест да спазвам традицията, костюмът не ми тежи, носи ми радост."

Един от ритуалите в сурвакарската сватба е да те гази мечката за здраве.

Тази година е юбилейно издание на фестивалa "Сурва".

Адриан Скримов, пресцентър община Перник: "Точно преди 60 години 800 участници са взели участие в първия зимен карнавал както се е наричал тогава, тази година са повече от 13 000 участници от цялата страна и 1000 участници от чужбина, 36 маскарадни групи затова разделихме дефилетата в два поредни уикенда, за да може всеки да се представи добре и да покаж всичко."

