Перник заживява с магията на маскарадните игри, започна "Сурва 2026"

Над 13 000 участници ще дефилират на международния фестивал
Започна 32-рото издание на Международния фестивал за маскарадни игри "Сурва" в Перник. Официалното начало беше дадено тази вечер с концерт на площада. До 25 януари градът ще живее с магията на маскарадните игри. Заради рекордния интерес дефилетата се провеждат в два поредни уикенда.
От рано сутринта Перник е огласен от звънци, чанове и сурвакари. Ученици от 6-о Средно училище "Св. св. Кирил и Методий" - Перник пресъздадоха ритуала сурвакарска сватба - маскараден обред за здраве и благополучие.
Зорница Генадиева, ученическа сурвакарска група "Ликове-лекове" от 6-о СУ "Св. св. Кирил и Методий", Перник: "Имаме булка и младоженец, кум, кумица, свекър и свекърва и много сватбари."
Сватбарите са част от ученическата сурвакарска група "Ликове-лекове".
Томас, ученическа сурвакарска група "Ликове-Лекове" от 6-о СУ "Св. св. Кирил и Методий", Перник: "Нашата група е създадена 2014 година. 50 звънчари, 50 сватбари."
Зорница Генадиева, ученическа сурвакарска група "Ликове-Лекове" от 6-о СУ "Св. св. Кирил и Методий", Перник: "Традиция повелява и още от XIX век, когато в района на Долно Граово е върлувала смъртоностна черна чума. Хората били много изплашени и единственият вариант да се спасят от смъртта е да облекат мъжете в черни дрехи, страшни маски на главите."
Зорница Ранева, бюлюкбашия: "Моята роля в групата е бюлюкбашия, тоест ръководителят на група. Всеки, който участва в това нещо, се чувства благословен и пречистен."
Борислав, сурвакар: "Аз участвам в тази група още от началото и нямам търпение да сложа косма, звънците и да изляза на площада."
Ванес Иванова, сурвакар: "За мен е голяма чест да спазвам традицията, костюмът не ми тежи, носи ми радост."
Един от ритуалите в сурвакарската сватба е да те гази мечката за здраве.
Тази година е юбилейно издание на фестивалa "Сурва".
Адриан Скримов, пресцентър община Перник: "Точно преди 60 години 800 участници са взели участие в първия зимен карнавал както се е наричал тогава, тази година са повече от 13 000 участници от цялата страна и 1000 участници от чужбина, 36 маскарадни групи затова разделихме дефилетата в два поредни уикенда, за да може всеки да се представи добре и да покаж всичко."