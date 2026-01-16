Майстор на кукерски маски: Важно е тръпката да те подкара отвътре

В Перник тази вечер започва "Сурва 2026". Фестивалът е в списъка за нематериално културно наследство на ЮНЕСКО. Тази година над 13 000 участници от повече от 30 държави ще дефилират с уникални маски и костюми, за да гонят злото

Малин Будинов, майстор на кукерски маски: "Когато бяхме в прогимназията на село Лесковец с колегите ученици отивахме при дедо им и ни показваше с пера се правеха, казваше как да се сложи с какво лепило и оттогава вече започна тръпката. И щом дойде моментът по-рано от Васильовден – на 14 януари – вече започваме да ги правим, но събираме материали цяла година.

Как се "раждат" кукерските маски – всяка с душа и собствен характер

- И от колко години вече правите маски?

- Аз съм на 79. Над 50 години.

- Колко маски сте направил за тези 50 години?

-Много. Мога да кажа само за тези в чужбина. Имам 26 маски в Америка. Има маски в Музея на цивилизацията, на културата, както и в Марсилия – във Франция, в учебно заведение. Във Венеция също имам – тези ги знам. Броим ги, но онова, което е страшилище, не се брои точно в брой. Важно е тръпката да те подкара отвътре, да можеш да сътвориш нещо и да го предадеш на младото поколение – как се правят маски и т.н.