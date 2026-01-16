БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Правната комисия прие на първо четене законопроекта на...
Чете се за: 00:37 мин.
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич, мерките се...
Чете се за: 01:02 мин.
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради...
Чете се за: 01:45 мин.
АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем...
Чете се за: 01:42 мин.
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Чете се за: 03:32 мин.
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 02:37 мин.

Майстор на кукерски маски: Важно е тръпката да те подкара отвътре

Алекс Христов от Алекс Христов
Алекс Христов
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
13 000 участници от над 30 държави ще дефилират с уникални маски и костюми на "Сурва 2026" в Перник

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

В Перник тази вечер започва "Сурва 2026". Фестивалът е в списъка за нематериално културно наследство на ЮНЕСКО. Тази година над 13 000 участници от повече от 30 държави ще дефилират с уникални маски и костюми, за да гонят злото

Малин Будинов, майстор на кукерски маски: "Когато бяхме в прогимназията на село Лесковец с колегите ученици отивахме при дедо им и ни показваше с пера се правеха, казваше как да се сложи с какво лепило и оттогава вече започна тръпката. И щом дойде моментът по-рано от Васильовден – на 14 януари – вече започваме да ги правим, но събираме материали цяла година.

Как се "раждат" кукерските маски – всяка с душа и собствен характер

- И от колко години вече правите маски?

- Аз съм на 79. Над 50 години.

- Колко маски сте направил за тези 50 години?

-Много. Мога да кажа само за тези в чужбина. Имам 26 маски в Америка. Има маски в Музея на цивилизацията, на културата, както и в Марсилия – във Франция, в учебно заведение. Във Венеция също имам – тези ги знам. Броим ги, но онова, което е страшилище, не се брои точно в брой. Важно е тръпката да те подкара отвътре, да можеш да сътвориш нещо и да го предадеш на младото поколение – как се правят маски и т.н.

- Какво символизират тези маски?

- Тези маски са, за да се прогонят злите духове и да дойдат по-добри времена."

Ако избледнее ли тръпката, няма да ни подкара отвътре да правим маски, да се стягаме за празника, признава още майсторът.

#Сурва 2026 #маски #кукери

Още от: Култура

