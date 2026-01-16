БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Правната комисия прие на първо четене законопроекта на...
Чете се за: 00:37 мин.
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич
Чете се за: 01:02 мин.
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради...
Чете се за: 01:45 мин.
АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем...
Чете се за: 01:42 мин.
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Чете се за: 03:32 мин.
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

От Сдружението "Мати Украйна" събират помощи за украинските граждани

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Запази

Най-голяма е нуждата от парични средства, генератори, зарядни устройства, термоодеала, термобельо

От Сдружението "Мати Украйна" събират помощи за украинските граждани
Слушай новината

От Сдружението "Мати Украйна" събират помощи за украинските граждани. Причината са продължаващите по 10 - 15 часа въздушни тровоги в градовете и липсата на ток и топлина. Най-голяма е нуждата от генератори, зарядни устройства, термоодеала, термобельо.

В централата на "Мати Украйна" в столицата вече са донесени вълнени и родопски одеала. Събират се обаче най-вече парични средства, които най-бързо ще стигнат до Украйна, и с които ще се закупят одеала и техника. От вчера българите вече са дарили около 10 000 евро.

Кампанията е безсрочна. Всяка седмица бус ще превозва помощите до Украйна.

Олена Коцева, председател на Сдружението на украинските организации в България "Мати Украйна": "Благодарна съм за всеки цент, за всяка стотинка, дето се вика, защото човек, който отива в банката, за да внесе 5 евро няма значи собствена сметка, сложно му и той има много ниски доходи. Благодарна съм безкрайна за всяка една стотинка, която българите отделят от своето семейство и даряват за помощта за украинците."

Сдружението на украинските организации в България (СУОБ) "Мати Украйна"

Уникредит Булбанк / Bank: Unicredit Bulbank

BGN: IBAN BG79UNCR70001522046600, BIC: UNCRBGSF

#помощи за украинските граждани #"Мати Украйна"

Последвайте ни

ТОП 24

Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
1
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
Три жени загинаха при пожар в София
2
Три жени загинаха при пожар в София
Полицейска камера засече лек автомобил, движещ се с близо 120 км/ч в пловдивско село
3
Полицейска камера засече лек автомобил, движещ се с близо 120 км/ч...
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил
4
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил
Асен Василев: Ако се въведат броячките, това гарантира 100% хартиен вот
5
Асен Василев: Ако се въведат броячките, това гарантира 100% хартиен...
След пет поредни аварии водоподаването в Асеновград вече е възстановено
6
След пет поредни аварии водоподаването в Асеновград вече е...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
3
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
4
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
5
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
6
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация

Още от: Общество

НА ЖИВО: Продължава обсъждането на промените в Изборния кодекс
НА ЖИВО: Продължава обсъждането на промените в Изборния кодекс
"Няма да забравим страха в очите им": Протест с искане за ефективни присъди за мъчителите на животни в Перник "Няма да забравим страха в очите им": Протест с искане за ефективни присъди за мъчителите на животни в Перник
Чете се за: 00:50 мин.
БНТ публикува официалната си платформа за „Евровизия 2026“ БНТ публикува официалната си платформа за „Евровизия 2026“
Чете се за: 02:25 мин.
Кои национални символи са избрали държавите от еврозоната за своето евро (СНИМКИ) Кои национални символи са избрали държавите от еврозоната за своето евро (СНИМКИ)
Чете се за: 16:52 мин.
Подценяването на условията и надценяването на възможностите са основни причини за инцидентите в планините Подценяването на условията и надценяването на възможностите са основни причини за инцидентите в планините
Чете се за: 02:12 мин.
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни постановления в първите 11 дни на еврото Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни постановления в първите 11 дни на еврото
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Обявиха грипна епидемия и в област Добрич
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с боклука РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с боклука
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Правната комисия прие на първо четене законопроекта на ГЕРБ-СДС за закриване на КПК Правната комисия прие на първо четене законопроекта на ГЕРБ-СДС за закриване на КПК
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
"Отиваме на избори" - реакции от кулоарите "Отиваме на избори" - реакции от кулоарите
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Прокуратурата разследва палеж относно пожара в столичния ж.к....
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Частично бедствено положение заради ВиК аварията обяви кметът на...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Разследват Божидар Бобоков за притежание на наркотици с цел...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Без отопление на фона на екстремни студове в Украйна
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ