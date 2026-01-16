От Сдружението "Мати Украйна" събират помощи за украинските граждани. Причината са продължаващите по 10 - 15 часа въздушни тровоги в градовете и липсата на ток и топлина. Най-голяма е нуждата от генератори, зарядни устройства, термоодеала, термобельо.

В централата на "Мати Украйна" в столицата вече са донесени вълнени и родопски одеала. Събират се обаче най-вече парични средства, които най-бързо ще стигнат до Украйна, и с които ще се закупят одеала и техника. От вчера българите вече са дарили около 10 000 евро.

Кампанията е безсрочна. Всяка седмица бус ще превозва помощите до Украйна.

Олена Коцева, председател на Сдружението на украинските организации в България "Мати Украйна": "Благодарна съм за всеки цент, за всяка стотинка, дето се вика, защото човек, който отива в банката, за да внесе 5 евро няма значи собствена сметка, сложно му и той има много ниски доходи. Благодарна съм безкрайна за всяка една стотинка, която българите отделят от своето семейство и даряват за помощта за украинците."

Сдружението на украинските организации в България (СУОБ) "Мати Украйна"

Уникредит Булбанк / Bank: Unicredit Bulbank

BGN: IBAN BG79UNCR70001522046600, BIC: UNCRBGSF