ИЗВЕСТИЯ

Правната комисия прие на първо четене законопроекта на...
Чете се за: 00:37 мин.
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич
Чете се за: 01:02 мин.
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради...
Чете се за: 01:45 мин.
АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем...
Чете се за: 01:42 мин.
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Чете се за: 03:32 мин.
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 02:37 мин.

РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с боклука

от Елена Николова
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
От октомври в РЗИ са постъпили над 30 сигнала от граждани, съобщи Гроздан Караджов

дпс ново начало сигнал институциите заради кризата боклука софия
Снимка: БГНЕС/Архив
Регионалната здравна инспекция в София e съставила акт за административно нарушение на кмета на Столична община Васил Терзиев заради кризата с боклука. Това обяви вицепремиерът и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов, който участва в днешния парламентарен блицконтрол.

По думите му от октомври в РЗИ са постъпили над 30 сигнала от граждани. А инспекцията е пратила писма до общината за зоните – 1, 3, 4 и 7, с които е заявила, че спирането на събирането на битовите отпадъци ще влоши хигиената и ще застраши здравето на столичани.

Караджов посочи, че РЗИ е издала 4 предписания, съответстващи на тези писма, с които е трябвало да бъдат отстранени нарушенията.

"Не бяха отстранени, като районите "Илинден", "Красно село", "Люлин", "Подуяне", "Сердика", "Триадица" и други, останаха без сметоизвозване", посочи Караджов.

Той отбеляза още, че на 20 януари изтича и срокът за изпълнение на второто предписание.

От трибуната темата коментира и вицепремиерът и министър на иновациите в оставка Томислав Дончев. Той посочи, че сметопочистването е в компетенциите на местните власти, за което съответно се събира и такса "смет".

"За мен добрият модел е, дори да се разчита на публично-частно партньорство, всяка община да има общинско дружество или предприятие – силно, добре институционализирано, с техника, което не само да реагира в кризисни ситуации, а и да не позволява да бъде изнудвано", коментира още той.

