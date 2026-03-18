Мащабна акция срещу престъпността в област Пазарджик

Широкомащабна специализирана полицейска операция се провежда на територията на област Пазарджик с участие на служители от различни структури на МВР, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик - Мирослав Стоянов.

В операцията участват полицаи от отдели и сектори в областната дирекция, както и от полицейските управления в Пазарджик, Пещера, Велинград, Септември и Панагюрище.

Включени са и екипи на Зоналното жандармерийско управление в Пловдив, посочи Стоянов.

Акцията е в няколко направления, сред които противодействие на разпространението на наркотични вещества, битовата престъпност и престъпленията против избирателните права на гражданите, каза говорителят.

Извършват се проверки на хора и автомобили, както и на заложни къщи, автоморги, пунктове за изкупуване на метални отпадъци, търговски обекти и питейни заведения, допълни Стоянов.



