"Отиваме на избори" - реакции от кулоарите

Темата за предстоящия предсрочен вот коментираха и партиите в парламента. Кои дати предлагат за изборите?

Росен Желязков, министър-председател в оставка: За нас е важно при постигнатия консенсус за това да отидем колкото се може по-скоро на избори да не похабяваме обществените очаквания с различни процедурни моменти, така че трябва бързо да отиваме на избори. И ако се счита,че служебният кабинет ще даде нова легитимност на изпълнителната власт по-бързо да се назначава.

Божидар Божанов - ПП-ДБ:

Ние сме казали кои са възможни дати - 28 март и 19 април. Важно е вътрешният министър да не е на Борисов и Пеевски. По отношение на Изборния кодекс вчера призовахме управляващите да донесат една машина, за да видим поне те знаят ли как изглежда тя. Това е поредния атентат на Пеевски срещу изборния процес.

Костадин Костадинов - лидер на “Възраждане”: Оттук насетне всичко е в ръцете на Румен Радев. Възможните дати, на които той може да направи изборите: най-ранната е 22, следващата е 29 март. Призоваваме го най-бързо да назначи служебния кабинет и да насрочи дата. Всеки ден, в който продължава да работи това правителство на ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН е подарък за корупцията.

