АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем процеса за честни и прозрачни избори

От "Алианс за права и свободи" говориха пред журналисти след като получиха и върнаха веднага папката с третия проучвателен мандат.

При президента Румен Радев от АПС отодоха Хайри Садъков, Севим Али, Танер Али, Павлин Найденов и Ахмед Вранчев.

"Нашата политическа сила е реализирала вече в България два трети мандата в историята си успешни, но има значение в каква ситуация е държавата. Нашата отговорност е прекалено висока, за да си позволим просто да имаме опити. Отговорността ни към тази ситуация ни даде решението", заяви Хайри Садъков.

Според него в този парламент генна модификация не може да произведе нищо положително.

Затова от АПС са решили да върнат мандата веднага и да "положат усилия, за да работят за честни и прозрачни избори".

От партията благодариха на президента за жеста и оценката.

"Ние не само чухме, но и съпреживяхме хората на площадите декември месец".

Хайри Садъков заяви, че ще работят за ясни и прозрачни избори. Но не дадоха мнение за конкретна дата за реализирането им.

"Върнахме мандата, за да подпомогнем процеса за честни и прозрачни избори".

Най-важното нещо е честността на изборите, заяви той.

С това конституционната процедура за съставяне на кабинет в рамките на това Народно събрание приключи и следва определяне на дата за изборите.