БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 03:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нов софтуер в Сливен отчете над 50 преминавания на червен сигнал в първия ден

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Стоян Радев
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Запази

Нов софтуер за видеонаблюдение в града засича пожари и нарушители на пътя

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Община Сливен въвежда нов софтуер за видеонаблюдение, който надгражда съществуващите 1000 камери и позволява автоматично засичане на нарушения на правилата за движение, сигнали за инциденти – струпване на хора, паднал човек или наличие на дим от пожар. Това ще даде възможност на службите да отреагират бързо и адекватно в спешни ситуации.

Пример в тази връзка е възможността през камерите да бъде засечен пожар в планината около Сливен преди да се е разраснал.

Целта е подобряване на средата за сигурност в града, обясни управителят на общинската фирма „Общинска охрана и СОТ“ – Антони Андонов.

„Софтуерът има няколко модула – за наблюдение в реално време и за анализ на записи. Само в първия ден на тестване на софтуера бяха констатирани над 50 нарушения за преминаване на червен светофар. Има възможност за засичане на струпвания на хора, агресия, издирване на автомобили“, обясни Антони Андонов.

Системата реагира и при инциденти с хора – например паднал човек на улицата, при което автоматично се подава сигнал и се уведомяват съответните институции.

Вижте повече в прякото включване на Стоян Радев.

#нов софтуер #Сливен

Последвайте ни

ТОП 24

Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
1
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София, други двама са ранени
2
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София, други двама...
Застудяване и валежи и сняг от утре
3
Застудяване и валежи и сняг от утре
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил
4
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил
Полицейска камера засече лек автомобил, движещ се с близо 120 км/ч в пловдивско село
5
Полицейска камера засече лек автомобил, движещ се с близо 120 км/ч...
Три жени загинаха при пожар в София
6
Три жени загинаха при пожар в София

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
3
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
4
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
5
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Мистерия в небето над Северозападна България

Още от: Регионални

Заради сделката на ЕС с Меркосур - българските земеделци готови за протест
Заради сделката на ЕС с Меркосур - българските земеделци готови за протест
Пострадал при пожара в ж.к. "Свобода" е транспортиран в "Пирогов" Пострадал при пожара в ж.к. "Свобода" е транспортиран в "Пирогов"
Чете се за: 00:22 мин.
Ново звено в Пловдив ще работи по сигнали за нередности с еврото Ново звено в Пловдив ще работи по сигнали за нередности с еврото
Чете се за: 00:37 мин.
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме? Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
Обир в манастира "Свети Георги" над село Белащица - кой е извършителят и каква сума е открадната? Обир в манастира "Свети Георги" над село Белащица - кой е извършителят и каква сума е открадната?
Чете се за: 01:52 мин.
Обраха възрастни хора посред бял ден в село Лозно, откраднаха близо 25 000 евро Обраха възрастни хора посред бял ден в село Лозно, откраднаха близо 25 000 евро
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Три жени загинаха при пожар в София
Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Третият мандат: Президентът Румен Радев го връчва на АПС Третият мандат: Президентът Румен Радев го връчва на АПС
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме? Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Без отопление на фона на екстремни студове в Украйна Без отопление на фона на екстремни студове в Украйна
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Очаква се да повдигнат обвинение срещу сина на Атанас Бобоков за...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Симеон Дянков: Преходът към еврото върви добре
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Започва процесът срещу мъчителите на животни в Перник
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Добрич обявява грипна епидемия
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ