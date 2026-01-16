Нов софтуер в Сливен отчете над 50 преминавания на червен сигнал в първия ден

Община Сливен въвежда нов софтуер за видеонаблюдение, който надгражда съществуващите 1000 камери и позволява автоматично засичане на нарушения на правилата за движение, сигнали за инциденти – струпване на хора, паднал човек или наличие на дим от пожар. Това ще даде възможност на службите да отреагират бързо и адекватно в спешни ситуации.

Пример в тази връзка е възможността през камерите да бъде засечен пожар в планината около Сливен преди да се е разраснал.

Целта е подобряване на средата за сигурност в града, обясни управителят на общинската фирма „Общинска охрана и СОТ“ – Антони Андонов.

„Софтуерът има няколко модула – за наблюдение в реално време и за анализ на записи. Само в първия ден на тестване на софтуера бяха констатирани над 50 нарушения за преминаване на червен светофар. Има възможност за засичане на струпвания на хора, агресия, издирване на автомобили“, обясни Антони Андонов.

Системата реагира и при инциденти с хора – например паднал човек на улицата, при което автоматично се подава сигнал и се уведомяват съответните институции.

