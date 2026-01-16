Обир в манастира "Свети Георги" над село Белащица - кой е извършителят и каква сума е открадната?

За откраднати средства от Белащенския манастир „Свети Георги“ край Пловдив сигнализират жители на селото през постове в социалните мрежи. Според хората става дума за поредица от обири, но в полицията има подаден един единствен сигнал, по който се работи и е образувано досъдебно производство.

Оказва се, че в манастира изпращат старата година с обир и посрещат новата, отново с изчезнали средства. Средствата от събраните пари са от различни служби и продажбата на свещи.

"Неделята, в която имахме служба, аз приготвих сутринта нещата за свещеника. Внасях нещата, оставих отворен параклиса. В момента, който дойде да предам парите на свещеника, се установи, че ги няма, липсваха и парите за свещите", обясни Елена Димитрова, домакин на манастира.

Средствата се държат в затворено чекмедже.

„Това е човек, който сигурно е идвал друг път и сигурно е видял къде ги държим, когато сме го обслужвали и знае откъде да ги вземе. В случая става въпрос за парите от службите и от свещите“, добави домакинката.

Открадната сума при трите кражби в манастира е в размер около 500–600 лева.

Официален сигнал до полицията е подаден на 3 януари, след като е установено, че вратата на параклиса е разбита.

След инцидентите са поставени камери за видеонаблюдение и СОТ със съдействието на кмета и жители на района. Това кара хората от манастира да се чувстват малко по-спокойни.