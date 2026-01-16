БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Обраха възрастни хора посред бял ден в село Лозно, откраднаха близо 25 000 евро

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Обраха семейство в Кюстендил на улицата, след като обменили 50 хиляди лева в банка и тръгнали да се прибират пеша.

Установени ли са извършителите?

"Снощи се виждах с хората. Сега е втори път, когато са си отишли в банката. Сигурно са били следени. След като са напазарували са ги нападнали на метри от магазина. Баба Елена каза, че не е очаквала да се случи такова нещо. Изключително жизнени и работни хора, не са конфликтни. Държат се, но са стресирани при такава загуба на пари - нормално е", това разказа в "Денят започва" Пламен Матуски - кмет на село Лозно.

Той допълни, че това трябва да е урок за другите хора - да държат парите си в банките. Провеждани са кампании, говори се постоянно, посочи кметът на Лозно.

Той заяви, че тази новина го е изненадала неприятно.

#20 000 евро #Кюстендил #обир

