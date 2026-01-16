Три жени загинаха при пожар в София

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Огънят е възникнал около 3.00 часа през нощта

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Три жени са загинали при голям пожар в столичния квартал "Свобода" тази нощ, потвърдиха за "По света и у нас" от МВР.

Жертви при инцидента са майка и двете ѝ дъщери. Те са на възраст 75, 51 и 47 години и са починали от обгазяване. Друг човек е откаран в "Пирогов". От неговия апартамент на втория етаж е тръгнал пожарът.

Сигналът за пожара е подаден в 3.05 часа. На място са изпратени 3 пожарни и 10 пожарникари.

Наложила се е евакуация на хората от входа. Едно семейство е настанено в кризисен център.

Огънят вече е овладян, разследват се причините за пожара.

Пожарът е потушен, но все още продължава работата на терен на пожарникарите, районът е отцепен, а хората от блока са притеснени от случилото се.

След получаването на сигнала от пожарната са се отзовали на място, обясни Красимир Димитров, директор на "Аварийна помощ и превенция" към Столичната община.

"Полицейските сили са били първи на място. Видя ли са силно задимяване на входа, след което с колегите от пожарната и наш екип са предприели евакуация на хората, които са били в опасност от задимяването и пожара на втория етаж. Загиналото семейство е от 4-ти етаж. Когато тръгва пожара, собственикът на жилището тръгва към първия етаж, оставя вратата отворена, което е позволило димът да влезе на стълбището", обясни Димитров.

Евакуираното семейство, което е настанено в кризисен център, е от първия етаж.

В 3.05 часа е получен сигналът за пожара, обясни инспекторът в пожарната Богомил Николов.

"Изпратихме три екипа, при пристигане заварват горящ апартамент на втория етаж. Започва се издирване на хора по стълбищната клетка с цел евакуация, както и по апартаментите", каза инспектор Николов.

Той уточни, че загиналото семейство е живеело на четвъртия етаж. Обитателят на апартамента, от който е тръгнал пожарът, е напуснал жилището сам.

По негови думи събудил се, усетил миризма на дим, опитал се е да гаси, но е преценил, че не може да се справи, и е избягал навън, оставяйки вратата отворена, което задимява стълбището.

Причините за пожара все още се изясняват. В момента тече разследване.

"- БНТ: Казахте, че се е опитал да загаси пожара. Какво се е запалило, какво е казал?

- Намира горяща стая, силно задимена, не знае какво се е случило“, обясни инспектор Николов.

От пожарната казаха, че категорично не става дума за умишлен пожар.

Вижте повече в прякото включване на Теодора Георгиева.

