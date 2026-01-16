Облачно, ветровито, с валежи от дъжд, сняг и опасност от поледици в петък

Облачно, ветровито, с валежи от дъжд, сняг и опасност от поледици ще бъде времето в петък. Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, в София – около 0°.

Вятърът в цялата страна ще се ориентира от североизток, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Ще преобладава облачно време и на места ще има слаби валежи от сняг. Отначало в Източна България валежите ще са от дъжд, но със застудяването ще преминат в сняг.

В североизточните райони преди обяд ще има условия за поледици. От дъжд ще са валежите през по-голямата част от деня в Горнотракийската низина и по Южното Черноморие, но и там вечерта ще се примесват със сняг. Почти без валежи и с повече слънчеви часове ще се задържи времето в югозападните райони. Температурите ще се понижават и към 14.00 ч. ще са от минус 3° - минус 2° в североизточните до 8° - 10° в крайните югозападни райони, в София – около 8°.

По Черноморието ще преобладава облачно време, с валежи от дъжд, които по северното крайбрежие със застудяването ще преминават в сняг. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 1° - 2° по северното крайбрежие до 7° по южното. Температурата на морската вода е 8° - 10°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Над планините облачността ще е значителна и ще има слаби валежи от сняг. На по-малко места ще са валежите в масивите в Югозападна България. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, който постепенно ще се ориентира от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 2°.

През следващите дни до края на тази и в началото на новата седмица ще бъде доста студено, вятърът ще остане от североизток, до умерен, по Черноморието – силен.

В събота и неделя ще има значителна облачност, в източните и планинските райони не са изключени изолирани слаби валежи от сняг. В понеделник ще има по-значителни разкъсвания и намаления на облачността, на много места временно и до предимно слънчево. Вероятността за валежи е малка. Температурите ще се понижат още, в неделя и понеделник минималните ще са между минус 12° и минус 7°, а максималните – от минус 5° - минус 6° в северните до 2° - 3° в крайните южни райони.

Във вторник ще има и слънчеви часове, но и временни увеличения на облачността. Вятърът ще отслабне и и в по-голямата част от страната ще стихне и на места в равнините видимостта ще е намалена. Дневните температури ще се повишат слабо.