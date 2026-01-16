Третият мандат: Президентът Румен Радев го връчва на АПС

Президентът Румен Радев ще връчи в 10.00 часа третият и последен проучвателен мандат за съставяне на правителство на „Алианс за права и свободи“.
От партията вече заявиха, че ще решат какво да правят с папката след допитване до структурите си и заседание на групата.
БНТ ще излъчи на живо връчването на мандата.
Според Конституцията, след като получи мандата партията на Ахмед Доган няма срок, в който да го върне.
Първите два мандата получиха ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ. Те ги върнаха веднага неизпълнени.
Ако и третият опит за съставяне на правителство се окаже неуспешен, държавният глава назначава служебно правителство.
След това той трябва да определи и дата за предсрочни избори, които да се проведат в срок до два месеца.