БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Хазарт, хоспитализации и фалшификации: (Не)възможният...
Чете се за: 15:32 мин.
1 година от завръщането на "непредсказуемия...
Чете се за: 07:12 мин.
Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен...
Чете се за: 04:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

САЩ превзеха шести санкциониран танкер в Карибско море

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Съединените щати превзеха шести танкер в Карибско море в рамките на действията си за контрол над износа на петрол от Венецуела.

Атакуваният танкер "Вероника" е плавал под флага на Гвиана. Тръгнал е от венецуелски води в началото на януари. Преди е бил регистриран в Русия под различни имена.

Вашингтон заяви, че ще продължи действията си срещу т.нар. "сенчест флот" от около 1000 кораба за транспортиране на санкциониран петрол.

Ден по-рано САЩ осъществиха първата продажба на венецуелски петрол на стойност 500 милиона долара.

#САЩ #карибско море #танкер

Последвайте ни

ТОП 24

Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
1
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Фалшиво евро засякоха в търговската мрежа в Монтана
2
Фалшиво евро засякоха в търговската мрежа в Монтана
Застудяването продължава
3
Застудяването продължава
Подменят 150 трамвая в София с нови
4
Подменят 150 трамвая в София с нови
Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен представител за Газа
5
Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен представител...
"Сурва 2026" – какви изненади очакват жителите и гостите на Перник
6
"Сурва 2026" – какви изненади очакват жителите и...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
2
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
3
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
4
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
5
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
6
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...

Още от: По света

"Завръщаме се на Луната за първи път от 50 години": Артемида 2 на НАСА
"Завръщаме се на Луната за първи път от 50 години": Артемида 2 на НАСА
Пореден тур от преговорите за търсене на мир в Украйна Пореден тур от преговорите за търсене на мир в Украйна
Чете се за: 00:57 мин.
Върховният лидер на Иран посочи Тръмп като виновник за жертвите Върховният лидер на Иран посочи Тръмп като виновник за жертвите
Чете се за: 01:42 мин.
Пролет през зимата в Япония Пролет през зимата в Япония
Чете се за: 00:30 мин.
Макрон: Заплахите на Тръмп с мита заради Гренландия са неприемливи Макрон: Заплахите на Тръмп с мита заради Гренландия са неприемливи
Чете се за: 00:50 мин.
ЕС обмисля отговор на митата на Тръмп заради Гренландия ЕС обмисля отговор на митата на Тръмп заради Гренландия
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Хазарт, хоспитализации и фалшификации: (Не)възможният контрол
Хазарт, хоспитализации и фалшификации: (Не)възможният контрол
Чете се за: 15:32 мин.
След новините
1 година от завръщането на "непредсказуемия миротворец" Тръмп 1 година от завръщането на "непредсказуемия миротворец" Тръмп
Чете се за: 07:12 мин.
САЩ и Канада
На опашката за евро (ОБЗОР) На опашката за евро (ОБЗОР)
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
"Завръщаме се на Луната за първи път от 50 години": Артемида 2 на НАСА "Завръщаме се на Луната за първи път от 50 години": Артемида 2 на НАСА
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Тръмп налага мита на 8 европейски държави заради Гренландия
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Диагноза - грип, колко ще платим в аптеката
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
ЕС и Меркосур подписаха търговско споразумение в Парагвай
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Президентска партия?
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ