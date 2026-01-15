Първи продажби на венецуелски петрол - Доналд Тръмп ще се срещне с Мария Корина Мачадо

САЩ осъществиха първите продажби на санкциониран венецуелски петрол на стойност 500 милиона долара.

Сделката идва след като американският президент съобщи, че преходното правителство на страната се е съгласило да прехвърли на САЩ между 30 и 50 милиона барела петрол на стойност около 2.8 милиарда долара.

Тази нощ американският сенат отхвърли резолюция, която щеше да попречи на Тръмп да предприеме нови военни удари срещу страната.

Американският президент ще приеме довечера в Белия дом лидера на венецуелската опозиция и носител на Нобел за мир Мария Корина Мачадо. Тя съобщи, че иска да му даде наградата, но Нобелoвият комитет обяви, че тя не се преотстъпва.