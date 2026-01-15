БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
Чете се за: 02:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Подценяването на условията и надценяването на възможностите са основни причини за инцидентите в планините

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Запази

Зимният сезон в планините започна с интензивни и тежки спасителни акции, отчита Емил Нешев, директор на ПСС

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Зимният сезон в планините започна с интензивни и тежки спасителни акции, като основната причина за инцидентите остава подценяването на условията и надценяването на собствените възможности от страна на туристите. Това коментира в "Денят започва" Емил Нешев, директор на Планинската спасителна служба на БЧК.

"В българските планини нашите анализи показват, че това са причините за инциденти – подценяване на условията и надценяване на възможностите", заяви той.

От началото на зимния сезон Планинската спасителна служба отчита висока натовареност заради тежките метеорологични условия – силен вятър, ниски температури, малко сняг и заледени терени. включително няколко сложни акции с хеликоптер само в рамките на дни.

"В рамките на два дни имахме три спасителни акции с хеликоптер. Имаше тежки ситуации, някои от които, за съжаление, завършиха фатално, но такава е действителността", допълни той.

Основната причина за инцидентите в българските планини остава човешкият фактор. Според директора на ПСС туристите често не отчитат реалните теренни и атмосферни условия. Комбинацията от ниски температури и силен вятър създава сериозни предпоставки за инциденти, а извънпистовото каране остава сериозен риск, особено при натрупани снежни дъски и оголени, ледени склонове.

"Това е един от основните проблеми, но бих казал, че основният проблем са хората, когато не са достатъчно подготвени за тези условия", категоричен е Нешев.

Директорът на Планинска спасителна служба на БЧК постави и въпроса за системните проблеми – липса на адекватно законодателство за доброволците, неотговаряща на реалния риск категория труд и хронично недофинансиране. По думите му това води до сериозни затруднения в намирането и задържането на подготвени кадри.

#Емил Нешев #планински спасители #ПСС

Последвайте ни

ТОП 24

Иззеха 215 литра алкохол в село Мало Конаре
1
Иззеха 215 литра алкохол в село Мало Конаре
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори (СНИМКИ)
2
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори...
САЩ изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток
3
САЩ изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява само заемащите висши държавни длъжности
4
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява само...
Зоопаркът в Стара Загора търси име за малкото си тигърче (СНИМКИ)
5
Зоопаркът в Стара Загора търси име за малкото си тигърче (СНИМКИ)
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
6
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
4
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
5
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Мистерия в небето над Северозападна България

Още от: Общество

Кои национални символи са избрали държавите от еврозоната за своето евро (СНИМКИ)
Кои национални символи са избрали държавите от еврозоната за своето евро (СНИМКИ)
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни постановления в първите 11 дни на еврото Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни постановления в първите 11 дни на еврото
Чете се за: 02:00 мин.
Две седмици с еврото: Как се справят малките магазини и възрастните клиенти Две седмици с еврото: Как се справят малките магазини и възрастните клиенти
Чете се за: 01:52 мин.
Разпространението на грипа - очаква се още области да обявят грипна епидемия до дни Разпространението на грипа - очаква се още области да обявят грипна епидемия до дни
Чете се за: 00:37 мин.
Зоопаркът в Стара Загора търси име за малкото си тигърче (СНИМКИ) Зоопаркът в Стара Загора търси име за малкото си тигърче (СНИМКИ)
Чете се за: 01:15 мин.
НАП напомня: Попълваме данъчните декларации в лева, но плащаме в евро НАП напомня: Попълваме данъчните декларации в лева, но плащаме в евро
Чете се за: 02:27 мин.

Водещи новини

Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни постановления в първите 11 дни на еврото Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни постановления в първите 11 дни на еврото
Чете се за: 02:00 мин.
Общество
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов" След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Авария остави Асеновград 48 часа без вода - каква е причината и кога ще бъде възстановено водоподаването? Авария остави Асеновград 48 часа без вода - каква е причината и кога ще бъде възстановено водоподаването?
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
В Бургас най-висока е заболяемостта сред децата до 15 години
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Иран затвори въздушното си пространство - Тръмп отрича екзекуции на...
Чете се за: 01:05 мин.
Близък изток
Втората фаза на мирния план за Газа – Николай Младенов лично...
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Надежда Йорданова: Опитваме се да направим всичко възможно...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ