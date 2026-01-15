Тръмп за войната в Украйна: Зеленски е резервиран по въпроса за преговорите

Доналд Тръмп обвини Киев, че Украйна, а не Русия е причина за забавянето на преговорите за мир. В интервю за Ройтерс, американският президент критикува Володимир Зеленски и го нарече "много резервиран".



По думите му, в момента Украйна е по-малко готова да сключи сделка за мир от Русия.

Реториката на американския президент е в ярък контраст с позицията на европейските партньори на Киев.

В същото време Зеленски обяви извънредно положение в енергийния сектор, след като стотици хиляди украинци останаха без отопление и електричество заради масирани руски удари. Десетки сгради в Киев вече близо седмица са без ток.