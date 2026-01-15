БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия

Джанан Дурал от Джанан Дурал
По света
Снимка: БТА
Без пробив за Гренландия след дългоочакваните разговори в Вашингтон. Американският президент Доналд Тръмп настоява страната му да поеме контрола над арктическия остров. По думите му Дания няма капацитета да гарантира сигурността в региона и за това е важно САЩ да контролират Гренландия.

По-рано датският външен министър, който разговаря във Вашингтон с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио, призна, че не е постигнато сближаване на позициите.

Германия, Швеция и Норвегия обявиха, че изпращат свои военни в Гренландия. Въпреки това за сега от гренландска страна не очакват военна намеса на САЩ.

"Смятам за малко вероятно страна от НАТО да нападне друга страна от НАТО. Провеждаме тези действия в рамките на Алианса и Дания е инициатор като страна домакин. Така че не мога да си представя, нито да спекулирам, че страна от НАТО би ни нападнала."

