Зала за таекуондо бе открита в столичното средно училище "Братя Миладинови"

Инициативата "Млади приятели на полицията" цели да възпита сред младите уважение, морал и дисциплина.
В столичното 97-о средно училище "Братя Миладинови" беше открита зала за таекуондо като част от инициативата "Млади приятели на полицията".
Програмата има за цел чрез спорта да възпита сред младите уважение, морал и дисциплина.
Специални гости на проявата бяха президентът на Федерацията по олимпийско таекуондо Слави Бинев и посланикът на Република Корея в България Донг Бе Ким.
Вижте репортаж от събитието във видеото.