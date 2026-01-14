Зала за таекуондо бе открита в столичното средно училище "Братя Миладинови"

В столичното 97-о средно училище "Братя Миладинови" беше открита зала за таекуондо като част от инициативата "Млади приятели на полицията".

Програмата има за цел чрез спорта да възпита сред младите уважение, морал и дисциплина.

Специални гости на проявата бяха президентът на Федерацията по олимпийско таекуондо Слави Бинев и посланикът на Република Корея в България Донг Бе Ким.

Вижте репортаж от събитието във видеото.