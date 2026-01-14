БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нов рекорд в цените на златото

Среброто за първи път достигна равнище от 92 долара за унция

Златото, среброто, медта и калаят поскъпнаха до рекордни стойности на фона на геополитическата несигурност. Среброто за първи път достигна равнище от 92 долара за унция.

Жълтият метал се върна към рекордните стойности с поскъпване от 7 на сто за първите две седмици на годината до над 4600 долара за унция. Цените се движат нагоре поради опасения за независимостта на американския Федерален резерв на фона на разследването на Вашингтон срещу централната банка.

Допълнителен фактор е натискът върху НАТО, вследствие на американските апетити към Гренландия, както и последиците от масовите протести в Иран.

