Протест в защита на машинния вот на предстоящите избори се състоя в София

Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори. Демонстрацията беше организирана от "Продължаваме Промяната" - "Демократична България", като подкрепа за него заявиха всички опозиционни партии от 51-вия парламент.

Протестиращите се събраха в Триъгълника на властта под надслов "Няма да освините и тези избори". Те настояха за 100% машинно гласуване и се обявиха срещу използването на оптични скенери.

Ивайло Белчев: "Изцяло машинно гласуване без хартиени бюлетини, без принтери. Защото се фалшифицират изборите чрез хартиените бюлетини. Има статистики, които изкарах сам от сайта на ЦИК, една шеста да са невалидни е супер много. Със скенерите остават всичките схеми, които се използват с хартиените бюлетини." Славея Котова: "Плакатът е, за да няма повече нагласени избори. Притеснява ме това, което се случи на предните избори, което видяхме на камерите и това, че хората от секциите не се притесняват да надписват бюлетини."

"Дори фосил като мен може да гласува с машини и иска машинен вот. Омръзна ми от надписване. Гледах записите от изборния процес, как след края на изборния ден, където комисията си добавя. Има репортаж в БНТ, където се вижда ясно, че се надписва за ГЕРБ, за ДПС, кой както му е платено и затова реших да възкръсна и да поискам машинен вот, иначе ще ям свинско." Николай Васев: "Това е най-добрият начин да имаме трансперентни и честни избори в България."

Според ПП-ДБ управляващите искат оптични скенери заради възможността за злоупотреби.

Снимка: БТА

Божидар Божанов, ПП-ДБ: "Това, което настояване, е да не се приемат тези скенери, защото това е сигурен начин да има или 100% хартия или да бъдат запазени всички схеми за купуване на гласове." Ивайло Мирчев, ПП-ДБ: "Бойко Борисов е политически измамник и ще направи това, което му каже Пеевски. Няма никаква значение какво е написал във фейсбук. Бойко Борисов прави това, което му каже Пеевски, и нищо друго няма значение. Ако Пеевски му каже, че иска урни, ще иска урни, ако му каже машинно гласуване, ще иска машинно гласуване. Той няма самостоятелно мислене."

"Важен е юмрукът на протеста и да не позволим да се освинят изборите."

Логично е и Борисов, и Пеевски да подкрепят нашия протест и да не искат изборни измами, поне те така декларират. Ако е така наистина, нека да подкрепят 100% машинното гласуване, защото те са го въвеждали, не ние. Трябва да си имат доверие.



"Възраждане", МЕЧ, АПС и "Величие" също искат връщане на изцяло машинен вот.

По темата работиха Виктор Борисов и Виолета Русинова