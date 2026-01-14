БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от...
Чете се за: 02:20 мин.
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява...
Чете се за: 04:05 мин.
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на...
Чете се за: 07:17 мин.
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха...
Чете се за: 04:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Протест в защита на машинния вот на предстоящите избори се състоя в София

Виктор Борисов от Виктор Борисов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Запази
протест софия искане 100 машинен вот следващите избори
Слушай новината

Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори. Демонстрацията беше организирана от "Продължаваме Промяната" - "Демократична България", като подкрепа за него заявиха всички опозиционни партии от 51-вия парламент.

Протестиращите се събраха в Триъгълника на властта под надслов "Няма да освините и тези избори". Те настояха за 100% машинно гласуване и се обявиха срещу използването на оптични скенери.

Ивайло Белчев: "Изцяло машинно гласуване без хартиени бюлетини, без принтери. Защото се фалшифицират изборите чрез хартиените бюлетини. Има статистики, които изкарах сам от сайта на ЦИК, една шеста да са невалидни е супер много. Със скенерите остават всичките схеми, които се използват с хартиените бюлетини."

Славея Котова: "Плакатът е, за да няма повече нагласени избори. Притеснява ме това, което се случи на предните избори, което видяхме на камерите и това, че хората от секциите не се притесняват да надписват бюлетини."

"Дори фосил като мен може да гласува с машини и иска машинен вот. Омръзна ми от надписване. Гледах записите от изборния процес, как след края на изборния ден, където комисията си добавя. Има репортаж в БНТ, където се вижда ясно, че се надписва за ГЕРБ, за ДПС, кой както му е платено и затова реших да възкръсна и да поискам машинен вот, иначе ще ям свинско."

Николай Васев: "Това е най-добрият начин да имаме трансперентни и честни избори в България."

Според ПП-ДБ управляващите искат оптични скенери заради възможността за злоупотреби.

Снимка: БТА

Божидар Божанов, ПП-ДБ: "Това, което настояване, е да не се приемат тези скенери, защото това е сигурен начин да има или 100% хартия или да бъдат запазени всички схеми за купуване на гласове."

Ивайло Мирчев, ПП-ДБ: "Бойко Борисов е политически измамник и ще направи това, което му каже Пеевски. Няма никаква значение какво е написал във фейсбук. Бойко Борисов прави това, което му каже Пеевски, и нищо друго няма значение. Ако Пеевски му каже, че иска урни, ще иска урни, ако му каже машинно гласуване, ще иска машинно гласуване. Той няма самостоятелно мислене."

"Важен е юмрукът на протеста и да не позволим да се освинят изборите."

Логично е и Борисов, и Пеевски да подкрепят нашия протест и да не искат изборни измами, поне те така декларират. Ако е така наистина, нека да подкрепят 100% машинното гласуване, защото те са го въвеждали, не ние. Трябва да си имат доверие.

"Възраждане", МЕЧ, АПС и "Величие" също искат връщане на изцяло машинен вот.

По темата работиха Виктор Борисов и Виолета Русинова

#протест в софия #машинно гласуване

Последвайте ни

ТОП 24

Проверките на НАП и КЗП: Начинът на връщане на ресто е сред най-честите сигнали за нарушения
1
Проверките на НАП и КЗП: Начинът на връщане на ресто е сред...
Историческо постижение: Александър Кръшняк е втори в паралелния слалом в Бад Гащайн от Световната купа по сноуборд
2
Историческо постижение: Александър Кръшняк е втори в паралелния...
Иззеха 215 литра алкохол в село Мало Конаре
3
Иззеха 215 литра алкохол в село Мало Конаре
"Гласът на госпожата" – БНТ представя филм за Анастасия Мозер
4
"Гласът на госпожата" – БНТ представя филм за...
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява само заемащите висши държавни длъжности
5
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява само...
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори (СНИМКИ)
6
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
4
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
5
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
6
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация

Още от: Политика

Провал на заседанието на правната комисия за промените в Изборния кодекс
Провал на заседанието на правната комисия за промените в Изборния кодекс
Радостин Василев: Машините са най-сигурният начин и произведоха най-честните избори Радостин Василев: Машините са най-сигурният начин и произведоха най-честните избори
Чете се за: 02:37 мин.
Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от машинно гласуване с електронно отчитане на резултатите Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от машинно гласуване с електронно отчитане на резултатите
Чете се за: 02:20 мин.
Претендентите за поста на европейски прокурор от България останаха шестима Претендентите за поста на европейски прокурор от България останаха шестима
Чете се за: 01:15 мин.
Задочен спор между ПП-ДБ, "Информационно обслужване" и ЦИК заради машините за гласуване Задочен спор между ПП-ДБ, "Информационно обслужване" и ЦИК заради машините за гласуване
Чете се за: 02:30 мин.
ПП-ДБ върнаха нереализиран втория мандат веднага, след като го получиха ПП-ДБ върнаха нереализиран втория мандат веднага, след като го получиха
Чете се за: 04:45 мин.

Водещи новини

Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от машинно гласуване с електронно отчитане на резултатите
Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от машинно...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
ПП-ДБ върнаха нереализиран втория мандат веднага, след като го получиха ПП-ДБ върнаха нереализиран втория мандат веднага, след като го получиха
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Протест в защита на машинния вот на предстоящите избори се състоя в София Протест в защита на машинния вот на предстоящите избори се състоя в София
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Борисов: Аз съм против промени в Изборния кодекс в "12 без 5" Борисов: Аз съм против промени в Изборния кодекс в "12 без 5"
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Задочен спор между ПП-ДБ, "Информационно обслужване" и...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на фокус в...
Чете се за: 07:17 мин.
У нас
Деца гостуваха в БНТ по случай ромската Нова година
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Бъдещето на Гренландия: Среща между лидери на острова, Дания и САЩ
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ