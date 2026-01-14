БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от...
Чете се за: 02:20 мин.
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява...
Чете се за: 04:05 мин.
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на...
Чете се за: 07:17 мин.
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха...
Чете се за: 04:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Евакуираха жилищна сграда в Бургас заради пожар

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Запази
евакуираха жилищна сграда бургас заради пожар
Слушай новината

Пожар избухна тази вечер малко преди 19.00 ч. в жилищна кооперация на ул. "Гладстон" в Бургас. Огънят е тръгнал от апартамент на третия етаж.

На място пристигна един противопожарен автомобил, полицейски патрул, както и служител на електроразпределителното дружество, който временно спря електрозахранването в сградата.

Заради силното задимяване бяха евакуирани живущите в съседните жилища.

Огнеборците изведоха мъж от засегнатия апартамент. Той беше силно обгазен, но контактен. Към момента състоянието му остава неясно.

Предстои да се изяснят причините за инцидента.

#пожар в Бургас

Последвайте ни

ТОП 24

Проверките на НАП и КЗП: Начинът на връщане на ресто е сред най-честите сигнали за нарушения
1
Проверките на НАП и КЗП: Начинът на връщане на ресто е сред...
Историческо постижение: Александър Кръшняк е втори в паралелния слалом в Бад Гащайн от Световната купа по сноуборд
2
Историческо постижение: Александър Кръшняк е втори в паралелния...
Иззеха 215 литра алкохол в село Мало Конаре
3
Иззеха 215 литра алкохол в село Мало Конаре
"Гласът на госпожата" – БНТ представя филм за Анастасия Мозер
4
"Гласът на госпожата" – БНТ представя филм за...
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява само заемащите висши държавни длъжности
5
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява само...
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори (СНИМКИ)
6
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
4
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
5
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
6
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация

Още от: Регионални

По чудо без жертви: Автомобил се качи на тротоар до автобусна спирка в Русе
По чудо без жертви: Автомобил се качи на тротоар до автобусна спирка в Русе
На заледен участък: Автомобил с летни гуми помете пешеходка в Благоевград На заледен участък: Автомобил с летни гуми помете пешеходка в Благоевград
Чете се за: 00:52 мин.
Протест в защита на лева и за честни избори се провежда в Бургас Протест в защита на лева и за честни избори се провежда в Бургас
Чете се за: 00:55 мин.
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори (СНИМКИ) Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори (СНИМКИ)
Чете се за: 01:22 мин.
"Неустойка за неустойка": Заради спирания на тока във Врачанско потърпевши настояват за компенсации "Неустойка за неустойка": Заради спирания на тока във Врачанско потърпевши настояват за компенсации
Чете се за: 02:42 мин.
Нападнаха известен адвокат в Монтана, полицията разследва побоя Нападнаха известен адвокат в Монтана, полицията разследва побоя
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от машинно гласуване с електронно отчитане на резултатите
Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от машинно...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
ПП-ДБ върнаха нереализиран втория мандат веднага, след като го получиха ПП-ДБ върнаха нереализиран втория мандат веднага, след като го получиха
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Протест в защита на машинния вот на предстоящите избори се състоя в София Протест в защита на машинния вот на предстоящите избори се състоя в София
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Борисов: Аз съм против промени в Изборния кодекс в "12 без 5" Борисов: Аз съм против промени в Изборния кодекс в "12 без 5"
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Задочен спор между ПП-ДБ, "Информационно обслужване" и...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на фокус в...
Чете се за: 07:17 мин.
У нас
Деца гостуваха в БНТ по случай ромската Нова година
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Бъдещето на Гренландия: Среща между лидери на острова, Дания и САЩ
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ