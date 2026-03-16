Делото за смъртта на 18-годишно момиче, загинало заради коне на пътя, влезе в съдебна фаза

Окръжният съд в Кюстендил даде ход на разпоредително заседание по делото за смъртта на 18-годишно момиче, загинало при пътно произшествие с коне край село Ябълково, община Кюстендил, в края на 2024 г., съобщиха от съда в Кюстендил.

Съдът прие, че обвинителният акт отговаря на изискванията на Наказателно-процесуалния кодекс и остави без уважение искането на защитата за връщане на делото в прокуратурата заради твърдение за съществено процесуално нарушение, довело до ограничаване правата на обвиняемата. Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – София в седемдневен срок.

Като обвиняеми по делото за транспортното произшествие, настъпило вследствие на сблъсък с оставени без надзор коне, при което е причинена смъртта на 18-годишно момиче и средна телесна повреда на друго, са привлечени 19-годишно момиче и 71-годишен мъж, и двамата от Кюстендил. Според обвинението 19-годишната е управлявала автомобил със скорост около 89 км/ч, несъобразена с условията на видимост, и по непредпазливост се е сблъскала с коне на пътното платно.

Прокуратурата посочва, че деянието е извършено при независимо съпричиняване със 71-годишния мъж, който не е положил достатъчно грижи за животните, което е довело до смърт на човек и средна телесна повреда на друг.

Съдът конституира като частни обвинители родителите на починалото момиче и на пострадалата.

Делото ще продължи по общия ред, като за 14 април и 11 май са призовани 28 свидетели, посочени в обвинителния акт. На 1 юни предстои разпит на вещите лица, казаха още от съда.

Пътният инцидент предизвика поредица от протести, които продължиха няколко месеца.