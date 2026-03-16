начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Делото за смъртта на 18-годишно момиче, загинало заради коне на пътя, влезе в съдебна фаза

Чете се за: 02:20 мин.
Окръжният съд в Кюстендил даде ход на разпоредително заседание по делото за смъртта на 18-годишно момиче, загинало при пътно произшествие с коне край село Ябълково, община Кюстендил, в края на 2024 г., съобщиха от съда в Кюстендил.

Съдът прие, че обвинителният акт отговаря на изискванията на Наказателно-процесуалния кодекс и остави без уважение искането на защитата за връщане на делото в прокуратурата заради твърдение за съществено процесуално нарушение, довело до ограничаване правата на обвиняемата. Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – София в седемдневен срок.

Като обвиняеми по делото за транспортното произшествие, настъпило вследствие на сблъсък с оставени без надзор коне, при което е причинена смъртта на 18-годишно момиче и средна телесна повреда на друго, са привлечени 19-годишно момиче и 71-годишен мъж, и двамата от Кюстендил. Според обвинението 19-годишната е управлявала автомобил със скорост около 89 км/ч, несъобразена с условията на видимост, и по непредпазливост се е сблъскала с коне на пътното платно.

Прокуратурата посочва, че деянието е извършено при независимо съпричиняване със 71-годишния мъж, който не е положил достатъчно грижи за животните, което е довело до смърт на човек и средна телесна повреда на друг.

Съдът конституира като частни обвинители родителите на починалото момиче и на пострадалата.

Делото ще продължи по общия ред, като за 14 април и 11 май са призовани 28 свидетели, посочени в обвинителния акт. На 1 юни предстои разпит на вещите лица, казаха още от съда.

Пътният инцидент предизвика поредица от протести, които продължиха няколко месеца.

НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Война и петрол: Иран призова държавите към сдържаност около...
"Спрете огъня!": Папа Лъв ХІV отново призова за мир в...
Тръмп: Иран много иска да преговаря, но не е готов
Стефка Костадинова обяви, че напуска БОК, ще участва в...
Кои са водачите на листите на "Прогресивна България"

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...

Здържаха бракониери за отстрелян благороден елен
Иран предупреди Румъния, че ще реагира, ако се разреши на САЩ да...
В рамките на час: 21-годишен засечен два пъти с близо 200 км/ч край...
