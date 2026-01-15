БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Двама отиват на съд за катастрофата с безнадзорни коне, при която загина 18-годишно момиче

У нас
фаталната катастрофа коне нов протест блокира пътя кюстендил софия
Снимка: БТА/Архив
Окръжната прокуратура в Кюстендил внесе в съда обвинителен акт срещу Й. В., на 19 години, и С. И., на 70 години, по дело за пътнотранспортно произшествие, настъпило вследствие на сблъсък с оставени без надзор коне, при което е причинена смъртта на 18-годишно момиче и средна телесна повреда на друго. Това съобщиха от пресцентъра на Окръжната прокуратура в Кюстендил.

Около 1.20 ч. на 28 декември 2024 г. Й. В. управлявала лек автомобил по пътя от Кюстендил към с. Ябълково. Заедно с нея пътували А.А., на 18 години, и Р.А., на 19 години. Превозното средство се движело със скорост около 89 км/ч, когато шофиращата видяла на платното за движение оставени без надзор коне. Последвал удар с предната част на автомобила в едно от животните. В резултат на това краката на коня се подкосили и той се качил върху предния капак на колата.

С тялото си животното счупило челното стъкло, деформирало тавана и навлязло в пътническия салон. Й. В. била възпрепятствана да променя траекторията на движение на превозното средство, което се движело под въздействието на инерционни сили безконтролно.

Последвали удари на автомобила в други два коня, както и с още един, разположен на банкета в непосредствена близост до границата на платното за движение. След това превозното средство се ударило в дърво.

За произшествието били подадени няколко сигнала на телефона за спешни случаи 112. Пристигналият медицински екип констатирал смъртта на пътничката в автомобила А.А. Пострадалите Й.В. и Р.А. били транспортирани до лечебно заведение.

В хода на разследването по делото е установено, че конете, с които се е сблъскал управляваният от обвиняемата Й. В. лек автомобил, са стопанисвани от обвиняемия С. И. Това се потвърждава от показанията на инспектор на Областната дирекция по безопасност на храните, посетил местопроизшествието. В два от конете са били открити чипове, удостоверяващи собствеността им. Именно едното от животните, негова собственост, е паднало върху купето на автомобила, деформирало го и е било открито върху превозното средство, посочиха от прокуратурата.

Появата на конете на пътя се дължи на това, че стопанисващият ги С. И. ги е оставил без надзор и не е положил необходимите грижи за безопасното им отглеждане, включително за недопускане да представляват опасност за участниците в движението, допълват от държавното обвинение.

От изготвената по делото съдебномедицинска експертиза е видно, че смъртта на А. А. е настъпила вследствие на тежки травматични увреждания на жизненоважни органи, довели до остро потискане на сърдечно-съдовата и дихателната дейности с последващото им спиране.

В резултат на пътнотранспортното произшествие Р. А. е получила закрита черепно-мозъчна травма, разкъсно-контузни рани и охлузвания. При мозъчните контузии и субдурален хематом, без оказване на своевременна специализирана медицинска помощ, е била налице реална опасност за настъпване на смъртен изход.

Според заключението на тройната автотехническа експертиза, причините за настъпване на произшествието са комплексни – движение на МПС със скорост, която не е позволявала спиране при възникване на необходимост в дължината на зоната, осветена от късите светлини на фаровете, навлизане на животните в платното за движение без надзор, липса на сигнализация на пътния участък за възможна поява на животни.

Престъплението е извършено в условията на независимо съпричиняване със С. И., който не е положил достатъчно грижи за коне, намиращи се под негов надзор. Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.

Пътният инцидент предизвика протести, които продължиха няколко месеца. Заради инцидента Общината в Кюстендил монтира предпазна ограда и ново осветление.

#свободни коне #Кюстендил #катастрофа

